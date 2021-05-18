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Елизавета II на каблуках посадила более 1,5 тысячи деревьев: архивные фото

Сегодня, 17:30

Королевский дворец обнародовал архивные фотографии Ее Величества в молодости

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Сейчас 95-летнюю королеву Елизавету II, которая впервые после смерти мужа появилась на публике, редко можно увидеть с лопатой в руке. На новом снимке, опубликованном в официальном королевском Instagram-аккаунте Ее Величество запечатлена в резиновых сапогах в саду Виндзора. Там Елизавета вместе с принцем Чарльзом посадили дерево.

Мать и сын запустили акцию к 70-летию правления монархини. Оказывается, с того момента, когда Елизавета II стала королевой (69 лет назад), она высадила более 1,500 деревьев.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

В сторис также есть черно-белые и цветные фото королевы, на которых она в платье и на каблуках садит деревья.

Фото: instagram.com/stories/theroyalfamily

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Фото: instagram.com/stories/theroyalfamily

Отметим, что после смерти принца Филиппа, сын королевы – принц Чарльз всегда сопровождает Ее Величество на мероприятиях.

Ранее мы рассказывали, как менялся стиль королевы за годы ее правления.

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