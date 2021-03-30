Почему на самом деле умерла исполнительница хита "Ягода-малина"

Судмедэксперты назвали причину

Певица Валентина Легкоступова скончалась в августе прошлого года. Родные исполнительницы хита "Ягода-малина" обвиняли мужа артистки Юрия Фирсова в ее смерти. Теперь же стало известно, почему умерла певица.

Как пишет издание "Коммерсантъ" со ссылкой на судмедэкспертов, что причиной смерти Валентины Легкоступовой стала полиорганная недостаточность, которая появилась из-за хронических заболеваний и травмы головы.

Валентина Легкоступова Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Отмечается, что хронические заболевания были спровоцированы многолетним злоупотреблением спиртными напитками.

Признаков насилия, о которых ранее заявляли родственники специалисты не обнаружили.

Напомним, сейчас родственники певицы и ее третий муж Юрий Фирсов не могут поделить наследство.

Ранее мы рассказывали, что у дочери Легкоступовой могут возникнуть проблемы из-за того, что она развеяла прах матери.

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