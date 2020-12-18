Муж Валентины Легкоступовой претендует на наследство певицы

Также Юрий Фирсов хочет начать сольную карьеру

Третий муж Валентины Легкоступовой, которого обвиняют в ее смерти, Юрий Фирсов объявил о планах вступить в наследство. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката семьи Сергея Жорина.

Мужчина хочет не только получить имущество певицы, но и ее песни. Адвокат рассказал, что Юрий Фирсов собирается начать концертную деятельность.

Валентина Легкоступова Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

"Он претендует не только на движимое и недвижимое имущество, денежные средства Легкоступовой, а также на интеллектуальную собственность и авторские права на ее произведения, объясняя это тем, что принял решение начать сольную карьеру и петь песни Валентины", – сказал Сергей Жорин.

Валентина Легкоступова вышла замуж за Юрия Фирсова незадолго до смерти. Согласно заключению вскрытия артистка скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Родственники певицы подозревают, что третий муж ее избивал.

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