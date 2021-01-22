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Дочери Валентины Легкоступовой грозит уголовное наказание за развеивание праха артистки – СМИ

Сегодня, 20:24

Скандалы в семье Легкоступовой продолжаются

Родственники Валентины Легкоступовой еще не успели поделить наследство, но теперь им предстоит решать другие проблема. У дочери певицы Анетты Бриль могут возникнуть проблемы из-за того, что она развеяла прах матери. Об этом сообщают "Дни.ру"

После того, как родные и близкие простились с Легкоступовой в траурном зале Троекуровского кладбища, ее кремировали. Прах исполнительницы хита "Ягода-малина" был разделен на две части. Одну было решено предать земле на Троекуровском кладбище, а вторую часть — развеять. Муж певицы Юрий Фиров говорил, что артистка хотела, чтобы ее прах развеяли на Танерифе . Дочь Легкоступовой не согласилась отдать останки матери ее вдовцу и развеяла часть ее праха над Черным морем.

Валентина Легкоступова с дочерью
Валентина Легкоступова с дочерью
Фото: instagram.com/anetta_bril

Но выяснилось, что у Анетты Бриль могут возникнуть проблемы из-за того, что она развеяла прах Валентины Легкоступовой. Сообщается, что дочери звезды может грозить штраф в размере заработной платы за три месяца, исправительные работы или арест на срок до трех месяце.

"Если Легкоступова действительно хотела, чтобы ее прах был развеян, то этот факт должен быть зафиксирован в нотариально заверенном завещании или подтвержден несколькими свидетелями. В противном случае действия родственников могут быть квалифицированы как нарушение ст. 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронении", – сообщают СМИ.

Не исключено, что новые обстоятельства возникли из-за того, что 14 февраля родственники певицы уже могут вступать в наследство.

Ранее мы рассказывали, что родственники Валентины Легкоступовой обвиняли ее мужа в избиении певицы.

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певица Валентина Легкоступова
Источник: instagram.com/anetta_bril
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