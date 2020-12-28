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Наследство исполнительницы "Ягода малина" оценили в 38 миллионов гривен

Сегодня, 11:10

Валентина Легкоступова оставила своим родственникам внушительное состояние

Борьба за наследство Валентины Легкоступовой, которая умерла этим летом, продолжается. Певица не оставила завещания, а значит имущество певицы будет поделено между детьми и третьим мужем Юрием Фирсовым. Об этом сообщает СтарХит.

Близким Легкоступовой предстоит поделить московскую квартиру, которую оценили в 100 миллионов рублей (38 миллионов гривен –прим.ред), дом в деревне стоимостью миллион рублей (385 тысяч гривен – прим.ред), и права на главный хит "Ягода-малина", который до сих пор исполняют на различных передачах и мероприятиях.

Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Отмечается, что квартирой в центре Москвы певица не полностью владела — 50% принадлежит дочке Аннете. В итоге муж Легкоступовой может получить около 9,7 квадратных метров, что в сумме составляет около 12,5 миллионов рублей ( около 4.5 миллиона гривен – прим.ред).

Но главная борьба будет за песни певицы. Юрий Фирсов уже заявил, что планирует выступать с репертуаром Валентины Легкоступовой.

Ранее родственники Валентины Легкоступовой обвинили Юрия Фирсова в избиении певицы.

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