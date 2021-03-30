Чому насправді померла виконавиця хіта "Ягода-малина"

Судмедексперти назвали причину

Співачка Валентина Легкоступова померла в серпні минулого року. Рідні виконавиці хіта "Ягода-малина" звинувачували чоловіка артистки Юрія Фірсова в її смерті. Тепер же стало відомо, чому померла співачка.

Як пише видання "Коммерсантъ" з посиланням на судмедекспертів, що причиною смерті Валентини Легкоступової стала поліорганна недостатність, яка з'явилася через хронічних захворювань і травми голови.

Валентина Легкоступова Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Зазначається, що хронічні захворювання були спровоковані багаторічним зловживанням спиртними напоями.

Ознак насильства, про які раніше заявляли родичі фахівці не виявили.

Нагадаємо, зараз родичі співачки і її третій чоловік Юрій Фірсов не можуть поділити спадщину.

Раніше ми розповідали, що у дочки Легкоступової можуть виникнути проблеми через те, що вона розвіяла прах матері.

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