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Чому насправді померла виконавиця хіта "Ягода-малина"

Сьогодні, 16:19

Судмедексперти назвали причину

Співачка Валентина Легкоступова померла в серпні минулого року. Рідні виконавиці хіта "Ягода-малина" звинувачували чоловіка артистки Юрія Фірсова в її смерті. Тепер же стало відомо, чому померла співачка.

Як пише видання "Коммерсантъ" з посиланням на судмедекспертів, що причиною смерті Валентини Легкоступової стала поліорганна недостатність, яка з'явилася через хронічних захворювань і травми голови.

Валентина Легкоступова
Валентина Легкоступова
Фото: instagram.com/legkostupovavalentina

Зазначається, що хронічні захворювання були спровоковані багаторічним зловживанням спиртними напоями.

Ознак насильства, про які раніше заявляли родичі фахівці не виявили.

Нагадаємо, зараз родичі співачки і її третій чоловік Юрій Фірсов не можуть поділити спадщину.

Раніше ми розповідали, що у дочки Легкоступової можуть виникнути проблеми через те, що вона розвіяла прах матері.

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