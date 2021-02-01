Почему имя Меган Маркл исчезло из свидетельства о рождении сына
Появилась официальная версия
На днях появилась информация, что Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына Арчи. Представитель герцогов Сассекских озвучил официальную версию, почему это произошло.
В комментарии изданию Hello пресс-секретарь Меган и Гарри заявил, что это было требование дворца.
"Изменение имени было продиктовано Дворцом, что можно подтвердить через записи старших чиновников. Ни Меган, ни Гарри не причастны к этому", – заявил представить герцогов Сассекских.
Напомним, что ранее существовало несколько версий, почему в свидетельстве о рождении Арчи вместо имени появилось "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская". Первая версия, что именно так Меган и принц Гарри хотели отличиться от герцогов Кембриджских. Другая версия, что герцогиня Сассекская хотела отдать дань уважения покойной матери принца Гарри принцессе Диане, которая подписана в аналогичных свидетельствах исключительно по титулу.
Ранее мы рассказывали, что принц Гарри может приехать в Лондон без Меган Маркл.
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