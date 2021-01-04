Как Меган Маркл и принц Гарри выглядели в детстве: очень редкие фото

На снимках будущие герцог и герцогиня Сассекские запечатлены со своими мамами

В Сети были опубликованы очень редкие детские фото Меган Маркл, сестра которой выпустила книгу, с ее мамой Дорией Рэгланд, а также принца Гарри с его матерью, покойной принцессой Дианой. Черно-белые кадры появились на сайте некоммерческой организации Меган и Гарри Archwell.

На снимке маленькую Меган обнимает ее мать Дория, а на еще одном фото принц Гарри сидит на плечах у принцессы Дианы. Публикация фото была приурочена к окончанию 2020 году и началу 2021-го.

Меган Маркл с матерью Дорией Рэгланд Фото: archewell.com

Меган и Гарри написали письмо, посвященное новому году. В послании они призывают всех людей проявлять сострадание к ближним.

"Я сын моей матери. А я мать нашего сына. Вместе мы представляем вам Archewell. Мы верим в лучшее, что есть у человечества. Потому что мы видели лучшее в человечестве. Мы испытали сострадание и доброту как со стороны наших матерей, так и со стороны незнакомцев. Перед лицом страха, борьбы и боли легко упустить это из виду. Вместе мы можем проявить сострадание", – пишут Меган и Гарри.

Принц Гарри и принцесса Диана Фото: archewell.com

Напомним, Меган Маркл заметили с округлившимся животом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться