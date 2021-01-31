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Меган Маркл тайком убрала свое имя из свидетельства о рождении сына – СМИ показали документ

Сегодня, 16:01

Имя Меган Маркл исчезло из документа через месяц после рождения Арчи

Супруга принца Гарри, Меган Маркл, которая с мужем собрались снимать комедийные шоу, тайно убрала свое имя из свидетельства о рождении своего сына Арчи. Спустя месяц после появления Арчи на свет в официальном документе в графе "мать" осталось только "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассексская", хотя изначально было указано настоящее имя матери – Рэйчел Меган.

Как сообщил источник изданию The Sun, Меган Маркл таким поступком проявила неуважение к герцогам Кембриджским, ведь Кейт Миддлтон вписала свое имя в свидетельства рождения своих детей. Другие же сочли, что так Меган Маркл поддержала покойную мать принца Гарри, принцессу Диану.

Принц Гарри с Меган Маркл и сыном Арчи
Принц Гарри с Меган Маркл и сыном Арчи
Фото: Getty Images

"Этот беспрецедентный шаг можно рассматривать как проявление пренебрежения к герцогам Кембриджским, поскольку Кейт Миддлтон вписала свое полное имя в три свидетельства о рождении своих детей. Это также можно счесть как дать уважения Меган к покойной принцессе Диане. Леди Ди всегда использовала только титул – Ее Королевское Высочество принцесса Уэльская", – заявил источник изданию.

Сын Меган Маркл и принца Гарри, Арчи родился 6 мая 2019 года, но его рождение было зарегистрировано 17 мая. Изменения в свидетельстве произошли 5 июня. Как раз тогда распространились слухи о разладе двух детей принцессы Дианы – принцем Гарри и принцем Уильямом. Затем спустя несколько месяцев Меган и Гарри отсоединились от королевской семьи.

Скриншот The Sun

По мнению экспертов Меган Маркл не просто так убрала свое имя из свидетельства о рождении. Возможно, именно так Меган и принц Гарри хотели отличиться от герцогов Кембриджских. По другой версии – этот шаг предзнаменовал уход супругов из королевской семьи.

Ранее сообщалось, что принц Гарри приедет в Лондон летом без Меган Маркл.

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