Принц Гарри придет в Лондон без Меган Маркл – СМИ

Принц Гарри планирует свою поездку на лето

Через несколько месяцев принц Гарри планирует посетить Британию. Поводов достаточно – Елизавете II исполняется 95 лет, 100-летний юбилей отмечает принц Филипп. Приедут ли в гости невестка Меган Маркл и правнук Арчи?

Желтая пресса Британии сообщает о визите принца Гарри. Как говорят источники, поездка должна состояться летом.

Это вполне логично: на июнь запланированы очень важные события. Прежде всего – день рождения Елизаветы II. Ей в этом году – 95! Родилась она в апреле, и традиционно отмечают его в начале лета. В Лондоне проходит парад конной гвардии.

Принц Гарри Фото: Getty Images

И вторая причина – день рождения принца Филиппа. Ему – исполняется 100! Хотя сам юбиляр участвовать в торжествах не планирует. Он на пенсии и не хочет суеты. Его нельзя из-за этого обвинять.

Внука, конечно, оба ждут. Пресса рассуждает, станет ли этот прием теплым? Ведь предыдущие два года были напряженными. Принц Гарри с женой официально сложили полномочия членов королевской семьи и переехали с сыном Арчи сначала в Канаду, а затем – в США.

По информации журналистов, принц Гарри очень переживает из-за сложившейся ситуации.

О полном взаимопонимании до сих пор не идет речи. Согласно информации источников, принц Гарри, если приедет, то сам, без жены и сына. Хотя, конечно, официально назовут причину другую: пандемия.

Смотрите сюжет о возвращении принца Гарри в Лондон:

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