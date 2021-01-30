Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Принц Гарри придет в Лондон без Меган Маркл – СМИ

Сегодня, 17:51

Принц Гарри планирует свою поездку на лето

Через несколько месяцев принц Гарри планирует посетить Британию. Поводов достаточно – Елизавете II исполняется 95 лет, 100-летний юбилей отмечает принц Филипп. Приедут ли в гости невестка Меган Маркл и правнук Арчи?

Желтая пресса Британии сообщает о визите принца Гарри. Как говорят источники, поездка должна состояться летом.

Это вполне логично: на июнь запланированы очень важные события. Прежде всего – день рождения Елизаветы II. Ей в этом году – 95! Родилась она в апреле, и традиционно отмечают его в начале лета. В Лондоне проходит парад конной гвардии.

Принц Гарри
Принц Гарри
Фото: Getty Images

И вторая причина – день рождения принца Филиппа. Ему – исполняется 100! Хотя сам юбиляр участвовать в торжествах не планирует. Он на пенсии и не хочет суеты. Его нельзя из-за этого обвинять.

Внука, конечно, оба ждут. Пресса рассуждает, станет ли этот прием теплым? Ведь предыдущие два года были напряженными. Принц Гарри с женой официально сложили полномочия членов королевской семьи и переехали с сыном Арчи сначала в Канаду, а затем – в США.

По информации журналистов, принц Гарри очень переживает из-за сложившейся ситуации.

О полном взаимопонимании до сих пор не идет речи. Согласно информации источников, принц Гарри, если приедет, то сам, без жены и сына. Хотя, конечно, официально назовут причину другую: пандемия.

Смотрите сюжет о возвращении принца Гарри в Лондон:

Ранее мы рассказывали, что думает Кейт Миддлтон о домашнем обучении.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кейт Миддлтон назвали самой ленивой в королевской семье Меган, это ты? На семейном фото Байденов заметили герцогиню Сассекскую У Ким Кардашьян и Меган Маркл идеальные лица. Пластический хирург объяснил почему Елизавета II скоро станет прабабушкой в девятый раз
принц Гарри королевская семья Меган Маркл
Реклама

Новости партнеров

Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
"Заткнись и беги": Потап резко осадил Настю Каменских
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев
Лорак сменила внешность и вернулась в Киев

Популярные статьи

Сегодня, 10:58Звездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

Сегодня, 05:51Психо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

Вчера, 20:29Звездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

Вчера, 19:24Звездно

Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

Вчера, 18:18Вкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

Вчера, 13:36Звездно

Сколько миллионов Ефремов хранит в банке: его супруга требует доступ к деньгам

Вчера, 10:46Звездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

Вчера, 10:11Звездно

Оля Полякова и Наталья Могилевская эффектно "зажигают" на дне рождении у Кухар (видео)

Вчера, 05:02Психо

Гороскоп на 29 января: Весов ждет приятный вечер, а Скорпионам нужно уединиться

28 январяЗвездно

Развратный 19-й век и темнокожие аристократы. Почему сериал "Бриджертоны" устроил настоящий бум

28 январяВкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

28 январяМодно

Миллион гривен! Мы нашли самый дорогой гроб в Киеве (репортаж)

28 январяВкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

28 январяФаново

Женщина вышла на связь в Zoom, забыв убрать с полки пикантную вещь (видео)

28 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

27 январяЗвездно

"Он может стать овощем": сын Алибасова о его состоянии

Новости партнеров

"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Василий Лановой скончался от коронавируса: подробности
Василий Лановой скончался от коронавируса: подробности
Гороскоп на 31.01 для всех знаков Зодиака: день анализа ошибок
Гороскоп на 31.01 для всех знаков Зодиака: день анализа ошибок
Сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
Сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять