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Меган, это ты? На семейном фото Байденов заметили герцогиню Сассекскую

Сегодня, 16:49

Дочь Джо Байдена Эшли приняли за Меган Маркл

В среду, 20 января, состоялась торжественная инаугурация 46-го президента Джо Байдена. После официальной части Джо со своей супругой Джилл сфотографировались в кругу семьи, о которой мы уже рассказали ранее. Этот фото вызвало ажиотаж в Сети! И не из-за того, что на нем собралась почти вся семья Байден, а потому что на снимке заметили... Меган Маркл!

Спешим вас успокоить, девушка в смокинге на фото – не Меган, а дочь Джо и Джилл – Эшли Байден. Другое освещение, удачный ракурс и Эшли в один миг "превратилась" в герцогиню Сассекскую.

Дочь Джо Байдена сравнили с Меган Маркл
Дочь Джо Байдена сравнили с Меган Маркл
Фото: Getty Images, instagram.com/oprahmagazine

"Я подумала, что это Меган Маркл", "Дочь Байдена и Меган выглядят как сестры", – пишут в Сети.

Скриншот: instagram.com/oprahmagazine

Сегодня.Lifestyle порылись в архивах и решили найти фото Меган Маркл, на котором она одета в похожем стиле с Эшли. Действительно, что-то есть!

Фото: Getty, instagram.com/oprahmagazine

Напомним, Кэти Перри спела на концерте в честь инаугурации Байдена.

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