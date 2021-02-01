Чому ім'я Меган Маркл зникло зі свідоцтва про народження сина
З'явилася офіційна версія
Днями з'явилася інформація, що Меган Маркл прибрала своє ім'я з свідоцтва про народження сина Арчі . Представник герцогів Сассекських озвучив офіційну версію, чому це сталося.
У коментарі виданню Hello прессекретар Меган і Гаррі заявив, що це була вимога Палацу.
"Зміна імені було продиктована Палацом, що можна підтвердити через записи старших чиновників. Ані Меган, ані Гаррі не причетні до цього", – заявив представник герцогів Сассекських.
Нагадаємо, раніше було кілька версій, чому в свідоцтві про народження Арчі замість імені з'явилося "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська". Перша версія, що саме так Меган і принц Гаррі хотіли відрізнятися від герцогів Кембриджських. Інша версія, що герцогиня Сассекська хотіла вшанувати покійну маму принца Гаррі принцесу Діану, яка підписана в аналогічних свідоцтвах виключно за титулом.
Раніше ми розповідали, що принц Гаррі може приїхати до Лондона без Меган Маркл.
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