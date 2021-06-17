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Папа, ты легенда: сын Чапкиса пообещал продолжить дело отца со своими детьми

Сегодня, 10:59

Сын Григория Чапкиса отреагировал на слова Владимира Зеленского об его отце. У себя в Instagram Грег опубликовал пост

Сын Григория Чапкиса пообещал продолжить дело отца
Сын Григория Чапкиса пообещал продолжить дело отца
Фото: instagram.com/gregchapkis

Известный украинский хореограф Григорий Чапкис скончался 13 июня. Ему был 91 год. Сына Григория Николаевича, Грега Чапкиса, растрогали слова президента Украины Владимира Зеленского об его отце.

"Вот когда вы знаете, что изменили жизнь людей к лучшему, когда президент страны, которую вы так любите, делает пост в вашу честь. Папа, ты действительно легенда! Эстафета передана. Я буду продолжать это наследие с моими мальчиками навсегда", – написал у себя в Instagram Грег.

Отметим, Грег Чапкиса уже давно проживает в США, в Сан-Франциско. Вместе с супругой Эмбер они открыли школу танцев Chapkis Dance. Сын Чапкиса считается одним из лучших хип-хоп танцоров. У Грега двое сыновей, которые тоже увлекаются хип-хопом.

Когда Грег весной приезжал из США к отцу после третьей госпитализации, он показывал ему видео одной из своих постановок для популярного рэпера Daddy Yankee.

Напомним, завтра состоится церемония прощания с Григорием Чапкисом. С великим хореографом можно будет попрощаться в Национальной филармонии Украины, которая находится на Владимирском спуске, 2, в Киеве. Похоронят Григория Николаевича на Байковом кладбище.

Григорий Чапкис умер в больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после коронавируса. В конце 2020 года он перенес двустороннее воспаление легких, после которого Чапкиса несколько раз госпитализировали. Тогда танцор жаловался, что ему тяжело дышать и ходить. Еще в феврале Григорий Чапкис находился в реанимации Киевской городской клинической больницы. Григория Николаевича госпитализировали в ночь на 9 февраля.

Смотрите об этом видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

Ранее мы рассказывали об интересных фактах из жизни Григория Чапкиса.

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