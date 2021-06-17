Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Тато, ти легенда: син Чапкіса пообіцяв продовжити справу батька зі своїми дітьми

Сьогодні, 10:59

Син Григорія Чапкіса відреагував на слова Володимира Зеленського про його батька. У себе в Instagram Грег опублікував пост

Син Григорія Чапкіса пообіцяв продовжити справу батька
Син Григорія Чапкіса пообіцяв продовжити справу батька
Фото: instagram.com/gregchapkis

Відомий український хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня. Йому був 91 рік. Сина Григорія Миколайовича, Грега Чапкіса, зворушили слова президента України Володимира Зеленського про його батька.

"Ось коли ви знаєте, що змінили життя людей на краще, коли президент країни, яку ви так любите, робить пост на вашу честь. Тато, ти дійсно легенда! Естафета передана. Я буду продовжувати цю спадщину з моїми хлопчиками назавжди", – написав у себе в Instagram Грег.

Зазначимо, Грег Чапкіса вже давно проживає в США, в Сан-Франциско. Разом з дружиною Ембер вони відкрили школу танців Chapkis Dance. Син Чапкіса вважається одним з кращих хіп-хоп танцюристів. У Грега двоє синів, які теж захоплюються хіп-хопом.

Коли Грег навесні приїжджав з США до батька після третьої госпіталізації, він показував йому відео однієї зі своїх постановок для популярного репера Daddy Yankee .

Нагадаємо, завтра відбудеться церемонія прощання з Григорієм Чапкісом . З великим хореографом можна буде попрощатися в Національній філармонії України, яка знаходиться на Володимирському узвозі, 2, в Києві. Поховають Григорія Миколайовича на Байковому кладовищі.

Григорій Чапкіс помер в лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після коронавірусу. В кінці 2020 року переніс двостороннє запалення легенів, після якого Чапкіса кілька разів госпіталізували. Тоді танцюрист скаржився, що йому важко дихати і ходити. Ще в лютому Григорій Чапкіс знаходився в реанімації Київської міської клінічної лікарні. Григорія Миколайовича госпіталізували в ніч на 9 лютого.

Дивіться про це відеосюжет "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

Раніше ми розповідали про цікаві факти з життя Григорія Чапкіса .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Син Григорія Чапкіса поділився архівними фото батька в молодості Спогад дня: Чапкіс і його знаменитий повзунець з ансамблем Вірського у 1958-му (відео) Старша онука Чапкіса поділилася зворушливими фото з дідусем із сімейного архіву
шоу-бізнес Григорій Чапкіс діти зірок
Реклама

Новини партнерів

Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Румяные жареные пирожки: как приготовить на кефире
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день
Что происходит с организмом, если съедать один огурец в день

Популярні статті

Сьогодні, 11:06Смачно

Як правильно варити юшку на багатті – 5 лайфхаків і рецепт

Вчора, 17:41Events

День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

Вчора, 17:00Здорово

Як відбілити зуби в домашніх умовах та не зіпсувати емаль

Вчора, 15:51Зірково

Тіна Кароль в топі за 33 тис. грн від Louis Vuitton закупилась на ринку в Казахстані (фото)

Вчора, 15:49Смачно

3 правила для тягучого і ніжного маршмелоу на багатті

Вчора, 13:10Здорово

Що робити, якщо влітку мучить алергія, і чи є шанс про неї забути назавжди

Вчора, 10:24Смачно

5 найкращих святкових страв, які треба спробувати на Трійцю

15 червняФаново

Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

15 червняСмачно

7 ідей, щоб несподівано смачно приготувати минтай – від гарячих бутербродів до котлет

15 червняСмачно

Сніданок по-норвезьки: каша рисгрот замість звичної вівсянки

15 червняЗірково

Віктор Павлік вчетверте став батьком – Катерина Репяхова народила йому сина (фото)

14 червняЗдорово

Де в Києві можна здати донорську кров: список адрес в столиці

14 червняЗдорово

Що потрібно знати, перш ніж стати донором

14 червняЗірково

Вакарчук розлучився з дружиною через іншу жінку – ЗМІ

14 червняФаново

Що подарувати батькові: ТОП-5 корисних ідей на свято

14 червняЗірково

Іменинниця Глюкоза засунула руки в торт і дала облизати пальці своїй 14-річный доньці (відео)

Новини партнерів

Три найбільш жадібних і скупих знаків Зодіаку
Три найбільш жадібних і скупих знаків Зодіаку
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
Новая "влюбленность: признание мужа Дорофеевой Дантеса
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото
Меган Фокс засветила грудь в пикантном платье с вырезами. Фото
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти