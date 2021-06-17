Тато, ти легенда: син Чапкіса пообіцяв продовжити справу батька зі своїми дітьми

Син Григорія Чапкіса відреагував на слова Володимира Зеленського про його батька. У себе в Instagram Грег опублікував пост

Син Григорія Чапкіса пообіцяв продовжити справу батька Фото: instagram.com/gregchapkis

Відомий український хореограф Григорій Чапкіс помер 13 червня. Йому був 91 рік. Сина Григорія Миколайовича, Грега Чапкіса, зворушили слова президента України Володимира Зеленського про його батька.

"Ось коли ви знаєте, що змінили життя людей на краще, коли президент країни, яку ви так любите, робить пост на вашу честь. Тато, ти дійсно легенда! Естафета передана. Я буду продовжувати цю спадщину з моїми хлопчиками назавжди", – написав у себе в Instagram Грег.

Зазначимо, Грег Чапкіса вже давно проживає в США, в Сан-Франциско. Разом з дружиною Ембер вони відкрили школу танців Chapkis Dance. Син Чапкіса вважається одним з кращих хіп-хоп танцюристів. У Грега двоє синів, які теж захоплюються хіп-хопом.

Коли Грег навесні приїжджав з США до батька після третьої госпіталізації, він показував йому відео однієї зі своїх постановок для популярного репера Daddy Yankee .

Нагадаємо, завтра відбудеться церемонія прощання з Григорієм Чапкісом . З великим хореографом можна буде попрощатися в Національній філармонії України, яка знаходиться на Володимирському узвозі, 2, в Києві. Поховають Григорія Миколайовича на Байковому кладовищі.

Григорій Чапкіс помер в лікарні через загострення важкої хвороби і ускладнень після коронавірусу. В кінці 2020 року переніс двостороннє запалення легенів, після якого Чапкіса кілька разів госпіталізували. Тоді танцюрист скаржився, що йому важко дихати і ходити. Ще в лютому Григорій Чапкіс знаходився в реанімації Київської міської клінічної лікарні. Григорія Миколайовича госпіталізували в ніч на 9 лютого.

Дивіться про це відеосюжет "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна":

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