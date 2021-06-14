Воспоминание дня: легендарный Чапкис и его знаменитый ползунец с ансамблем Вирского в 1958-м (видео)

Одним из самых важных периодов жизни Григория Чапкиса связан с совместной работой с артистом балета Павлом Вирским. Артисты сотрудничали 27 лет

Легендарный танец Григория Чапкиса Фото: Скриншот из YouTube

Вчера, 13 июня, мир потерял легендарного украинского хореографа, Григория Чапкиса. Знаменитый танцор умер из-за осложнений, вызванных коронавирусом, который он перенес в 2020 году. Сегодня сотни тысяч украинцев вспоминают наследие, которое оставил за собой великолепный танцор. Одним из них, по праву, является сложный и эффектный танец Чапкиса в составе ансамбля Вирского.

Видео, которое было опубликовано на YouTube еще год назад, было снято в 1958 году. Многие украинцы с приятной ностальгией вновь и вновь возвращаются к этому выступлению Григория Чапкиса.

Ползунец – украинский танец, который поставил Павел Вирской, основываясь на народных традициях. Это яркий мужской танец, все элементы которого танцор исполняет вприсядку, что достаточно сложно. Однако Григорий Чапкис сделал это непревзойденно.

Смотрите постановку "Ползунец" в исполнинии Григория Чапкиса и ансамбля Вирского:

В 1946 году Григорий Чапкис был зачислен артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины под руководством Л. Д. Чернышёвой (в итоге был переименован в Национальный академический ансамбль танца Украины имени П. Вирского). При этом сам ансамбль был основан еще в 1937 году.

За более, чем 25 лет работы в танцевальном коллективе, Григорий Чапкис участвовал почти во всех постановках и принял участие в 70 гастролях.

Хореограй Григорий Чапкис ушел из жизни в возрасте 91 года минувшей ночью:

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