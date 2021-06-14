Некролог. Почему Чапкис легенда – 5 причин запомнить его гением
Рассказываем невероятные факты из жизни Григория Чапкиса, который никогда не мечтал быть танцором балета, а в 22 года стал заслуженным артистом
Минувшим вечером стало известно о смерти легендарного хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. Он хотел дожить до 100 лет, но ушел из жизни в 91.
Звезды шоу-бизнеса в соцсетях делятся воспоминаниями и теплыми словами о танцоре, а мы решили рассказать самые интересные факты из жизни Григория Николаевича, которые делают его настоящей легендой.
Григорий Чапкис родился в многодетной семье, в Румынии в 1930 году. При жизни он рассказывал, что танцевать его научила улица.
Мальчик, который жил в бедной семье, ничего не умел, не ходил в школу, зарабатывать начал в очень раннем возрасте.
"Когда мне исполнилось 3-4 годика, утром меня "выбрасывали" на улицу с куском мамалыги и все. Мы с другими мальчиками бросали шляпу и танцевали. И так как сейчас танцуют на улицах хип-хоп, брейк-данс – вот так и я вырос на улице", – рассказывал Григорий Николаевич в интервью для Йод. Медиа.
Переехав в Киев в военное время, Григорий Чапкис не знал куда податься. Его брат был на фронте, сестры и родители устроились работать, а мальчика никто не хотел брать.
Тогда с отцом Григорий пришел в железнодорожное училище. Директор не хотел их даже слушать, но после того, как Чапкис младший станцевал цыганочку, его приняли в училище.
В том самом железнодорожном училище Чапкис организовал танцевальный кружок и стал балетмейстером. Он совершенствовал свои умения и помогал овладеть им другим. После Григория забрали в ансамбль песни и пляски системы "Трудовые резервы".
В 1945-м году в Москве проходила творческая олимпиада "Трудовых резервов", куда съезжались участники со всех 15 республик. Григорий Чапкис попал туда в составе областного ансамбля.
На заключительном концерте в Кремлевском театре ансамбль исполнял гопак. В первом ряду, вспоминал Григорий Николаевич, сидели Сталин, Булганин, Маленков, Ворошилов, Буденный, Хрущев.
Выступление Государственного заслуженного ансамбля танцев Украины в Кремлевском театре:
"И вот мы с пацанами делаем ползуночку, а я среди всех – самый маленький. Заканчиваем. Сталин встает, подходит и, словно бревно, одной рукой снимает меня со сцены, сажает себе на колени, что-то говорит, ему передают какую-то коробочку – и он дарит ее мне. А там, как оказалось, первые советские наручные часы – Кировские", – поделился артист в интервью.
Невероятно, что в 16 лет Григорий Чапкис уже имел трудовую книгу, где было написано, что он – артист балета.
"Передать невозможно мои чувства, даже сейчас, когда говорю об этом, меня трусит. Так началась моя творческая жизнь", – признался Чапкис.
В 22 года он уже был заслуженным артистом, что в те годы казалось чем-то невообразимым, учитывая, что в Киеве было всего пять человек "заслуженных".
Ранее мы рассказывали все о четырех супругах знаменитого Григория Чапкиса.
Все подробности в спецтеме Смерть Григория Чапкиса
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