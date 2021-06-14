Некролог. Почему Чапкис легенда – 5 причин запомнить его гением

Рассказываем невероятные факты из жизни Григория Чапкиса, который никогда не мечтал быть танцором балета, а в 22 года стал заслуженным артистом

Удивительные факты из жизни Григория Чапкиса Фото: YouTube, facebook.com/grigoriy.chapkis

Минувшим вечером стало известно о смерти легендарного хореографа, народного артиста Украины Григория Чапкиса. Он хотел дожить до 100 лет, но ушел из жизни в 91.

Звезды шоу-бизнеса в соцсетях делятся воспоминаниями и теплыми словами о танцоре, а мы решили рассказать самые интересные факты из жизни Григория Николаевича, которые делают его настоящей легендой.

1. Чапкис не мечтал стать артистом

Григорий Чапкис родился в многодетной семье, в Румынии в 1930 году. При жизни он рассказывал, что танцевать его научила улица.

Мальчик, который жил в бедной семье, ничего не умел, не ходил в школу, зарабатывать начал в очень раннем возрасте.

Маленький Григорий Чапкис с семьей в Румынии. Фото из книги Чапкиса "Танец и любовь: секреты долголетия"

"Когда мне исполнилось 3-4 годика, утром меня "выбрасывали" на улицу с куском мамалыги и все. Мы с другими мальчиками бросали шляпу и танцевали. И так как сейчас танцуют на улицах хип-хоп, брейк-данс – вот так и я вырос на улице", – рассказывал Григорий Николаевич в интервью для Йод. Медиа.

2. Юный Григорий поступил в училище, станцевав "цыганочку"

Переехав в Киев в военное время, Григорий Чапкис не знал куда податься. Его брат был на фронте, сестры и родители устроились работать, а мальчика никто не хотел брать.

Тогда с отцом Григорий пришел в железнодорожное училище. Директор не хотел их даже слушать, но после того, как Чапкис младший станцевал цыганочку, его приняли в училище.

3. В 15 лет слал балетмейстером

В том самом железнодорожном училище Чапкис организовал танцевальный кружок и стал балетмейстером. Он совершенствовал свои умения и помогал овладеть им другим. После Григория забрали в ансамбль песни и пляски системы "Трудовые резервы".

Григорий Чапкис в 15 лет. Архивное фото из его книги "Танец и любовь: секреты долголетия"

4. Подарок от Сталина

В 1945-м году в Москве проходила творческая олимпиада "Трудовых резервов", куда съезжались участники со всех 15 республик. Григорий Чапкис попал туда в составе областного ансамбля.

На заключительном концерте в Кремлевском театре ансамбль исполнял гопак. В первом ряду, вспоминал Григорий Николаевич, сидели Сталин, Булганин, Маленков, Ворошилов, Буденный, Хрущев.

Выступление Государственного заслуженного ансамбля танцев Украины в Кремлевском театре:

"И вот мы с пацанами делаем ползуночку, а я среди всех – самый маленький. Заканчиваем. Сталин встает, подходит и, словно бревно, одной рукой снимает меня со сцены, сажает себе на колени, что-то говорит, ему передают какую-то коробочку – и он дарит ее мне. А там, как оказалось, первые советские наручные часы – Кировские", – поделился артист в интервью.

5. Заслуженный артист в 22 года

Невероятно, что в 16 лет Григорий Чапкис уже имел трудовую книгу, где было написано, что он – артист балета.

"Передать невозможно мои чувства, даже сейчас, когда говорю об этом, меня трусит. Так началась моя творческая жизнь", – признался Чапкис.

26-летний Григорий Чапкис исполняет "ползунок". Фото из его книги "Танец и любовь: секреты долголетия"

В 22 года он уже был заслуженным артистом, что в те годы казалось чем-то невообразимым, учитывая, что в Киеве было всего пять человек "заслуженных".

Ранее мы рассказывали все о четырех супругах знаменитого Григория Чапкиса.

Все подробности в спецтеме Смерть Григория Чапкиса

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