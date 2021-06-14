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Старшая внучка Чапкиса поделилась трогательными фото с дедушкой из семейного архива

Сегодня, 13:44

Внучка Григория Чапкиса Анна Сафрончик опубликовала в Instagram фото с дедушкой на прогулке

Старшая внучка Григория Чапкиса показала фото из семейного архива
Старшая внучка Григория Чапкиса показала фото из семейного архива
Фото: instagram.com/annasafroncik/

В воскресенье вечером стало известно о смерти легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса. Он ушел из жизни в возрасте 91 года после продолжительной болезни. Родные у себя в соцсетях делятся ранее не опубликованными фото с Григорием Николаевичем. Его старшая внучка Анна Сафрончик, которая является известной актрисой в Италии, поделилась фото с дедушкой.

У себя в Instagram она не писала длинных постов, а просто показала несколько фото из семейного архива.

"R.I.P. дедушка", – подписала она снимки.

Старшая внучка Григория Чапкиса опубликовала фото из семейного архива
Старшая внучка Григория Чапкиса опубликовала фото из семейного архива
Фото: instagram.com/annasafroncik/

Старшая внучка Григория Чапкиса опубликовала фото из семейного архива
Старшая внучка Григория Чапкиса опубликовала фото из семейного архива
Фото: instagram.com/annasafroncik/

В комментариях многие выразили Анне соболезнования.

Отметим, Анна Сафрончик – старшая внучка Григория Чапкиса. Она родилась в Киеве, но в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. Известной она стала в 2004 году, когда присоединилась к актерскому составу популярного в Италии сериала "Тысяча витрин". Кроме этого, в ее фильмографии есть такие итальянские картины, как "Противоположности притягиваются", "Запутанная история", "Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу".

Еще Анна пробует себя в роли ведущей. В частности, в 2019 году она стала ведущей музыкального мероприятия Festival Show, которое проходит в восьми городах Северной Италии. Стоит отметить, что Анна является ровесницей четвертой супруги хореографа.

Напомним, Григорий Чапкис умер в больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после коронавируса. В конце 2020 года он перенес двустороннее воспаление легких, после которого Чапкиса несколько раз госпитализировали. Тогда танцор жаловался, что ему тяжело дышать и ходить.

В марте сын 91-летнего хореографа Грег, который из-за болезни отца прилетел из США в Украину, публиковал видео, как проводит время со своим отцом, и надеялся на его выздоровление.

Ранее мы рассказывали об интересных фактах из жизни Григория Чапкиса.

Все подробности в спецтеме Смерть Григория Чапкиса

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Источник: instagram.com/annasafroncik/
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