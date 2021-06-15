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Сын Григория Чапкиса поделился архивными фото отца в молодости

Сегодня, 13:33

Сын Григория Чапкиса Грег опубликовал несколько архивным кадров легендарного хореографа, которые были сделаны во время его выступления на сцене. Снимки Грег разместил в Instagram

Грег Чапкис поделился архивными фото своего отца
Грег Чапкис поделился архивными фото своего отца
Фото: instagram.com/gregchapkis

13 июня стало известно о смерти легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса. Ему был 91 год. Сын Григория, Грег Чапкис, продолжает публиковать архивные фото и видео в память об отце.

На кадрах, которые Грег разместил в Instastories, Григорий Николаевич запечатлен во время исполнения украинских народных танцев. Когда именно были сделаны фото – неизвестно.

Григорий Чапкис в молодости
Григорий Чапкис в молодости
Фото: instagram.com/gregchapkis

Ранее Грег сообщил, что церемония прощания с Григорием Николаевичем пройдет 18 июня в Киеве, в Клубе Кабинета Министров. Она будет открытой для всех желающих с 11 до 13 часов.

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В конце 2020 года знаменитый танцор Григорий Чапкис перенес двустороннее воспаление легких, после которого у него начались осложнения, и хореографа несколько раз повторно госпитализировали. Тогда он жаловался, что ему тяжело дышать и ходить и "сковывало" ноги и спину.

За более чем 25 лет работы в танцевальном ансамбле Вирского Григорий Чапкис участвовал почти во всех постановках и принял участие в 70 гастролях. Так он познакомился со знаменитыми историческими личностями, как, например, Фидель Кастро, Сальвадор Дали и Мао Цзэдун.

В марте сын 91-летнего хореографа Грег, который из-за болезни отца прилетел из США в Украину, публиковал видео, как проводит время со своим отцом и надеялся на его выздоровление. Мы также писали, что в сентябре 90-летний украинский хореограф, танцор, народный артист Украины и судья "Танців з зірками" Григорий Чапкис женился в четвертый раз на женщине, моложе его на 51 год.

Еще в феврале Григорий Чапкис находился в реанимации Киевской городской клинической больницы. Григория Николаевича госпитализировали еще в ночь на 9 февраля. Смотрите об этом видеосюжет "Зіркового шляху" на телеканале "Украина":

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Григорий Чапкис архивные фото
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