Детей Владимира Остапчука без его согласия увезли в другой город. Ведущий обратился в полицию

Ведущему Владимиру Остапчуку пришлось обращаться в полицию. Ему по-прежнему не дают видеться с дочкой и сыном

Владимир Остапчук с детьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимиру Остапчук вновь пришлось обратиться в полицию. Как рассказал у себя в InstaStories телеведущий, его экс-супруга Елена Войченко увезла их общих детей к своим родителям в Умань и Остапчук по-прежнему не может видеться с дочкой и сыном.

"Уже в который раз вынужден защищать право видеть своих детей. Елена отвезла детей к своим родителям в Умань не то, что не согласовав, даже не предупредив, на какой срок. Связи с детьми пока нет. Я заблокирован у ее матери, ее отец не берет трубку второй день. Моей маме ее отец Сергей Войченко в грубой форме отказал в желании видеться с внуками. Вынужден в рамках действующего законодательства вызвать полицию и защищать собственное право быть с детьми", – написал телеведущий.

Он отметил, что никто не имеет права запрещать ему видеться с детьми.

"У меня равноценные права и я буду их отстаивать", – заявил Остапчук.

Елена Войченко у себя в InstaStories прокомментировала обвинения экс-супруга.

"К сожалению, моих детей и меня уже почти два года непрерывно терроризируют и втягивают в публичные обсуждения лжи бывшего мужа ради его пиара. Теперь он решил делать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись! Хватить врать", – написала Елена.

Напомним, пара была вместе с 2007 по 2020 год.

В прошлом году Владимир Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк. Ранее Кристина поделилась радостной новостью: они с любимым покупают недвижимость под Киевом. В доме будет место не только для будущих детей пары, но и для сына и дочки Владимира.

Владимир Остапчук дал откровенное интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина":

Ранее Кристина и Владимир Остапчуки рассказали, когда планируют завести общего ребенка.