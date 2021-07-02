Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Детей Владимира Остапчука без его согласия увезли в другой город. Ведущий обратился в полицию

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
2 июля, 16:19
Копировать ссылку
Ведущему Владимиру Остапчуку пришлось обращаться в полицию. Ему по-прежнему не дают видеться с дочкой и сыном
Владимир Остапчук с детьми
Владимир Остапчук с детьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимиру Остапчук вновь пришлось обратиться в полицию. Как рассказал у себя в InstaStories телеведущий, его экс-супруга Елена Войченко увезла их общих детей к своим родителям в Умань и Остапчук по-прежнему не может видеться с дочкой и сыном.

"Уже в который раз вынужден защищать право видеть своих детей. Елена отвезла детей к своим родителям в Умань не то, что не согласовав, даже не предупредив, на какой срок. Связи с детьми пока нет. Я заблокирован у ее матери, ее отец не берет трубку второй день. Моей маме ее отец Сергей Войченко в грубой форме отказал в желании видеться с внуками. Вынужден в рамках действующего законодательства вызвать полицию и защищать собственное право быть с детьми", – написал телеведущий.

Он отметил, что никто не имеет права запрещать ему видеться с детьми.

"У меня равноценные права и я буду их отстаивать", – заявил Остапчук.

Елена Войченко у себя в InstaStories прокомментировала обвинения экс-супруга.

"К сожалению, моих детей и меня уже почти два года непрерывно терроризируют и втягивают в публичные обсуждения лжи бывшего мужа ради его пиара. Теперь он решил делать из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись! Хватить врать", – написала Елена.

Напомним, пара была вместе с 2007 по 2020 год.

В прошлом году Владимир Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк. Ранее Кристина поделилась радостной новостью: они с любимым покупают недвижимость под Киевом. В доме будет место не только для будущих детей пары, но и для сына и дочки Владимира.

Владимир Остапчук дал откровенное интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина":

Ранее Кристина и Владимир Остапчуки рассказали, когда планируют завести общего ребенка.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как реанимировать букет цветов
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июль
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Цитата дня

«Каждый день мы хотим, чтобы она все еще была с нами, и мы надеемся, что эта статуя навсегда останется символом ее жизни и ее наследия»

Принцы Уильям и Гарри Сыновья принцессы Дианы
Как выглядит памятник принцессе
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Первый сольный
Концерт ONUKA
27 августа / 19:00
Детальнее про сольник
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
04
дней
07
часов
52
минут
41
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Есть овощи каждый день
Почему это важно?
Гороскоп
Твой гороскоп на июль
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять