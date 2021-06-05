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Остапчук трогательно поздравил дочь с 8-летием: Ты праздник, который каждый день со мной (фото)

Сегодня, 19:35

Ведущий опубликовал в Instagram серию архивных фото, на которых он позирует вместе с дочкой Эмилией

Ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" и шоумен Владимир Остапчук, супруга которого рассказала, сколько тратит на себя в месяц, отмечает день рождения своей дочери Эмилии. Девочке сегодня исполняется восемь лет.

На своей странице в Instagram Владимир Остапчук опубликовал серию трогательных кадров с дочерью.

"Восемь лет назад родилась моя принцесса. Ты праздник, который каждый день со мной. Ты моя суперстар. Люблю тебя навсегда. Твои мечты обязательно сбудутся", – написал на фотографиях Остапчук.

Владимир Остапчук трогательно поздравил дочь с днем рождения
Владимир Остапчук трогательно поздравил дочь с днем рождения
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Она также опубликовал забавные фото с Эмилией. На одном из снимков девочка позирует около бассейна в костюме русалки, на другом кадре она запечатлена на съемках одного из телешоу.

Эмилия Остапчук
Эмилия Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Кроме Эмилии у Владимира также есть сын Эван. Оба ребенка Остапчука родились в браке с его экс-супругой Еленой Войченко. Пара была вместе с 2007 по 2020 год.

В прошлом году Владимир Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк. Ранее Кристина поделилась радостной новостью: они с любимым покупают недвижимость под Киевом. В доме будет место не только для будущих детей пары, но и для сына и дочки Владимира. И да, молодожены в ближайшее время планируют общих детей!

"Если бы можно было сказать эту дату, я бы обязательно сказала. Но мы, как семья молодая, не напрягаясь идем к цели", – поделилась Кристина.

А вот, что Владимир ранее говорил о будущих общих детях с Кристиной:

"Это нормальная история, когда молодая семья хочет пополнения. Конечно я хочу, чтобы у нас с Кристиной появились маленькие Остапчуки", – отметил Владимир Остапчук в эфире телеканала "Украина".

Ранее Владимир Остапчук дал откровенное интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина":

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