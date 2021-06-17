3 книги от Владимира Остапчука, которые захватывают с первых страниц

Телеведущий любит читать и даже на свою свадьбу просил гостей дарить им книги, вместо цветов. А аудиокнигу "Трансерфинг реальности" он прослушал 10 раз

Владимир Остапчук советует прочитать 3 книги Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Съемки сериала "Люся Интерн" в самом разгаре. В одной из серий ситкома зрители увидят ведущего телеканала "Украина". Известно, что телеведущий Владимир Остапчук даже на свадьбу попросил друзей дарить книги вместо цветов. На съемочной площадке нового сериала он составил свой ТОП книг, которые впечатлили его в последнее время, и назвал произведение, от которого невозможно оторваться.

В сториз ведущего телеканала "Украина" время от времени появляются книжные новинки. У Владимира Остапчука даже есть критерий: если он читает запоем, то ему уже трудно остановиться.

"Это ощущение можно сравнить с просмотром интересного сериала, который сразу захватывает. Однажды мы с Кристиной смотрели сериал "Бумажный дом". Мне как будто наркотики продали! – в шутку сравнил ведущий нового шоу "Співають всі" Владимир Остапчук. – Потому что уже был час ночи, сериал подходил к концу, пора ложиться спать, и тут показывают анонс следующей серии... Мы понимаем, что надо посмотреть! И продолжали сидеть перед экраном, глаза красные, на часах пять утра, а мы не могли оторваться! Вот такое же состояние возникает, когда книга написана очень хорошо, и ты не хочешь ее закрывать".

Владимир Остапчук советует прочитать 3 книги Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

На съемочной площадке сериала "Люся Интерн" Владимир Остапчук с удовольствием назвал книги, которые ему понравились за последние несколько лет.

ТОП-3 книг, которые советует прочитать Владимир Остапчук

1. Айн Рэнд "Атлант расправил плечи"

"Меня особенно поразило произведение Айн Рэнд "Атлант расправил плечи". Об этой писательнице сняли черно-белый документальный фильм, в котором она рассказала о своей концепции, – поделился впечатлениями ведущий – Айн Рэнд плохо говорила по-английски, хотя всю жизнь после эмиграции прожила в Штатах".

2. Марк Мэнсон "Тонкое чувство пофигизма"

Следующая книга в списке Владимира Остапчука – это "Тонкое чувство пофигизма".

3. Вадим Зеланда "Трансерфинг реальности"

Также ведущий нового шоу "Співають всі" любит аудиокниги, так как их удобно слушать за рулем. Произведение Вадима Зеланда "Трансерфинг реальности" настолько понравился Остапчуку, что шоумен прослушал его раз десять и даже процитировал автора: "Когда ты двигаешься к цели через свою дверь, тогда абсолютно все в твоей жизни складывается замечательно".

Эксклюзивное интервью с Владимиром Остапчуком – смотрите видео:

Ранее коллега Владимира Остапчука Виталий Школьный назвал свой ТОП книг, которые стоит прочитать каждому.

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