Остапчук потроллил Каменских, сняв пародию на ее клип Девочки рулят: видео

Владимир Остапчук любит снимать пародии на клипы известных украинских исполнителей. Его выбор снова пал на композицию Насти Каменских

Владимир Остапчук снял пародию на клип Насти Каменских Фото: YouTube

Владимир Остапчук, который одобрил скандал Кароль и Поляковой, заставил улыбнуться украинский YouTube – ведущий шоу "Маска" на телеканале Украина выпустил пародию на клип Насти Каменских "Девочки рулят". И сделал он это, по словам зрителей, очень круто.

В съемках клипа приняли участие блогеры Богдан Буше, Ваня Крышталь, Петр Заставный и Евгений Таллер.

"В этой пародии мы с топовыми блогерами страны наконец-то решили пролить свет на то, чем занимаемся мы, мужики. Обкашлять вопросики, решить за человечка, подскочить на кофе и замутить какой-то бизнес, – и это мы делаем до обеда. Внимание! Мы не проводим никаких параллелей с серьезными бизнесменами, у которых сеть курей-гриль, обменники и автомойки", – с юмором подписал ролик Остапчук.

Уже не впервые Владимир снимает подобное видео – пару лет назад он переделал песню Насти – "Попа как у Ким", спев об украинском шоу-бизнесе. Кроме этого, Остапчук делал пародию на MARUV и "Время и Стекло".

Пользователи Сети оценили юмор Владимира и оставили много положительных отзывов:

Кайф! Кажется, лучше, чем оригинал.

Огонь!

Отлично!

Круто, мне нравится!

Скриншот: YouTube

Напомним, Владимир Остапчук рассказал о своем самом большом страхе.

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