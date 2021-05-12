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Остапчук потроллил Каменских, сняв пародию на ее клип Девочки рулят: видео

Сегодня, 15:28

Владимир Остапчук любит снимать пародии на клипы известных украинских исполнителей. Его выбор снова пал на композицию Насти Каменских

Владимир Остапчук снял пародию на клип Насти Каменских
Владимир Остапчук снял пародию на клип Насти Каменских
Фото: YouTube

Владимир Остапчук, который одобрил скандал Кароль и Поляковой, заставил улыбнуться украинский YouTube – ведущий шоу "Маска" на телеканале Украина выпустил пародию на клип Насти Каменских "Девочки рулят". И сделал он это, по словам зрителей, очень круто.

В съемках клипа приняли участие блогеры Богдан Буше, Ваня Крышталь, Петр Заставный и Евгений Таллер.

"В этой пародии мы с топовыми блогерами страны наконец-то решили пролить свет на то, чем занимаемся мы, мужики. Обкашлять вопросики, решить за человечка, подскочить на кофе и замутить какой-то бизнес, – и это мы делаем до обеда. Внимание! Мы не проводим никаких параллелей с серьезными бизнесменами, у которых сеть курей-гриль, обменники и автомойки", – с юмором подписал ролик Остапчук.

Уже не впервые Владимир снимает подобное видео – пару лет назад он переделал песню Насти – "Попа как у Ким", спев об украинском шоу-бизнесе. Кроме этого, Остапчук делал пародию на MARUV и "Время и Стекло".

Пользователи Сети оценили юмор Владимира и оставили много положительных отзывов:

  • Кайф! Кажется, лучше, чем оригинал.
  • Огонь!
  • Отлично!
  • Круто, мне нравится!
Скриншот: YouTube

Напомним, Владимир Остапчук рассказал о своем самом большом страхе.

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