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Дітей Володимира Остапчука без його згоди відвезли в інше місто. Ведучий звернувся до поліції

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
2 липня, 16:19
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Ведучому Володимиру Остапчуку довелося звертатися до поліції. Йому як і раніше не дають бачитися з дочкою і сином
Володимир Остапчук з дітьми
Володимир Остапчук з дітьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Володимиру Остапчук знову довелося звернутися в поліцію . Як розповів у себе в InstaStories телеведучий, його ексдружина Олена Войченко відвезла їх спільних дітей до своїх батьків в Умань і Остапчук як і раніше не може бачитися з донькою і сином.

"Уже вкотре змушений захищати право бачити своїх дітей. Олена відвезла дітей до своїх батьків в Умань не те, що не узгодивши, навіть не попередивши, на який термін. Зв'язку з дітьми наразі немає. Я заблокований у її матері, її батько не бере трубку другий день. Моїй мамі її батько Сергій Войченко в грубій формі відмовив у бажанні бачитися з онуками. Змушений в межах чинного законодавства викликати поліцію і захищати власне право бути з дітьми ", – написав телеведучий.

Він зазначив, що ніхто не має права забороняти йому бачитися з дітьми.

"У мене рівноцінні права і я буду їх захищати", – заявив Остапчук.

Олена Войченко у себе в InstaStories прокоментувала звинувачення екс-чоловіка.

"На жаль, моїх дітей і мене вже майже два роки неперервно тероризують і втягують в публічні обговорення брехні колишнього чоловіка заради його піару. Тепер він вирішив робити з себе жертву, брехати навіть поліції і захищатися від самого себе. Володимир, зупинись! Годі брехати" , – написала Олена.

Нагадаємо, кілька була разом з 2007 по 2020 рік.

У минулому році Володимир Остапчук одружився з нотаріусом Христиною Горняк. Раніше Христина поділилася радісною новиною : Вони з коханим купують нерухомість під Києвом. У будинку буде місце не тільки для майбутніх дітей пари, а й для сина і дочки Володимира.

Володимир Остапчук дав відверте інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна":

Раніше Христина і Володимир Остапчук розповіли, коли планують завести спільну дитину .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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