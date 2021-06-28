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Владимир Остапчук не может увидеться с детьми. Ведущий обратился в полицию

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 июня, 11:17
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Ведущий Владимир Остапчук написал заявление в полицию, потому что ему не дают увидеться с его детьми
Владимир Остапчук с детьми
Владимир Остапчук с детьми / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Владимир Остапчук сообщил, что снова не смог встретиться с дочкой и сыном. Ведущий вызвал полицию, чтобы написать заявление на бывшую супругу – Остапчук обвинил Елену Войченко в систематическом нарушении его родительских прав.

В Instastories Владимир Остапчук написал:

"Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучать в пустую дверь. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью".

Скриншот: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

Владимир также рассказал, что его постоянно лишают возможности увидеться с детьми. Чтобы разобраться с этой ситуацией, Остапчук намерен обратиться в суд.

"Я буду добиваться законным способом быть таким же родителем, как и моя бывшая жена", – подытожил ведущий.

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Подписчики Владимира Остапчука поддержали, а он в сторис также написал, что исправно платит алименты детям.

Скриншот: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

"Всем интересны деньги. Моя бывшая жена подала на алименты. Я, конечно, со всем согласился и плачу всю требуемую сумму в полном объеме регулярно и ежемесячно", – признался звездный отец.

Напомним, что после свадьбы Владимира Остапчука и Кристины Горняк, последняя рассказала, что экс-супруга Владимира не позволяет Эмилии и Эвану приходить к папе домой, а Остапчук даже не смог поздравить детей с Новым годом.

Елена Войченко жаловалась, что Владимир Остапчук хочет забрать у нее детей через суд.

Смотрите откровенное интервью с Владимиром Остапчуком:

Ранее Кристина и Владимир Остапчук рассказали, когда планируют завести общего ребенка.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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