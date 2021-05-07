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Владимир и Кристина Остапчук планируют общего ребенка как можно скорее

Сегодня, 09:46

Звездные супруги также нашли для своей семьи дом, в котором будет комната для детей Владимира от первого брака

Кристина Остапчук, супруга ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука, в программе "Зірковий шлях", которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на телеканале "Украина", рассказала, где они с супругом планируют купить дом.

Кристина поделилась радостной новостью: они с любимым покупают недвижимость под Киевом. В нем будет место не только для будущих детей пары, но и для сына и дочки Владимира.

"Мы хотим одноэтажный, где будет одна комната для детей Владимира, одна – для наших", – говорит супруга Остапчука.

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И да, молодожены в ближайшее время планируют общих детей!

"Если бы можно было сказать эту дату, я бы обязательно сказала. Но мы, как семья молодая, не напрягаясь идем к цели", – поделилась Кристина.

Кстати, семейный бюджет пары совместный, но главные расходы берет на себя супруг.

"Например, поездки, отдых, дом – такие большие траты, я считаю, на мужчине. Но так как я зарабатываю, я покупаю продукты, трачу на свои потребности: косметолог, салон красоты и прочее", – говорит на телеканале "Украина" Кристина.

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