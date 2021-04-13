Лесю Никитюк в купальнике спутали с Олей Поляковой: фото

Ляся Никитюк опубликовала фото, сделанное на Мальдивах, а поклонники не понимают, что на странице ведущей делает фото Поляковой

На фото Леся позирует в черном купальнике на фото голубой воды и пальм – просто райский уголок! "пересмотрела фото с Мальдив. Побежала за Баунти", – написала ведущая в посте.

В комментариях под этим снимком поклонники оставили комплименты Лесе, а кто-то принял Никитюк за Олю Полякову.

Леся Никитюк

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Скриншот: instagram.com/lesia_nikituk

Оля Полякова тоже любит делать подобные фото в купальниках, так что предлагаем сравнить артисток, и решить – действительно ли они похожи.

Оля Полякова

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Совсем недавно Леся Никитюк показала, как выглядела в 9-м классе.

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