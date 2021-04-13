Лесю Никитюк в купальнике спутали с Олей Поляковой: фото
Ляся Никитюк опубликовала фото, сделанное на Мальдивах, а поклонники не понимают, что на странице ведущей делает фото Поляковой
На фото Леся позирует в черном купальнике на фото голубой воды и пальм – просто райский уголок! "пересмотрела фото с Мальдив. Побежала за Баунти", – написала ведущая в посте.
В комментариях под этим снимком поклонники оставили комплименты Лесе, а кто-то принял Никитюк за Олю Полякову.
Оля Полякова тоже любит делать подобные фото в купальниках, так что предлагаем сравнить артисток, и решить – действительно ли они похожи.
Совсем недавно Леся Никитюк показала, как выглядела в 9-м классе.
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