Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Полякову без макияжа во время тренировки не узнал прохожий: реакция певицы (видео)

Сегодня, 17:19

Мужчина спровоцировал артистку на необычную реакцию

Певица Оля Полякова, которая ранее разозлилась на участника шоу "Маска" и сломала карандаш, сегодня утром отправилась тренироваться на стадион "Динамо". Артистка и ее 16-летняя дочь Маша были без макияжа и в одинаковых спортивных комплектах вышли в прямой эфир, чтобы подписчики тренировались с ними. Но во время занятия произошел забавный инцидент – Олю Полякову не узнал прохожий!

В своих Instastories певица запостила отрывок прямого эфира, когда они лежа с Машей на ковриках прорабатывали внутреннюю поверхность бедра. За кадром слышен голос мужчины, который спрашивает у артистки ее имя. Как отреагировала певица – смотрите дальше.

Оля Полякова с дочкой
Оля Полякова с дочкой
Фото: facebook/polyakovamusic

Олю Полякову позабавил вопрос прохожего. Она спросила в ответ:

"Вы шо, телек не смотрите? Ухты, первый человек на Земле, который меня не знает. Ура!" – сказала Полякова и захохотала.

Олю Полякову не узнал прохожий
Видео: facebook/polyakovamusic

Ранее мы рассказали, как прошел полуфинал гипершоу "Маска".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Разгневанная Хлои Кардашьян доказала, что ее фигура роскошна без фотошопа (фото и видео) Василиса Фролова спустя месяц после родов показала лицо сына: фото Падчерица Потапа рассказала, почему ушла из семейного бизнеса
спорт Оля Полякова дети звезд фигура звезд
Реклама

Новости партнеров

Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
Вингер «Динамо» встречается с невероятной красоткой
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев

Популярные статьи

Сегодня, 10:57Вкусно

Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

Сегодня, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 8 апреля для всех знаков зодиака: Стрельцы, будьте мудрее!

Вчера, 16:45Здорово

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

Вчера, 16:22Звездно

Украинские модели с балкона в Дубае массово удаляют свои фото и аккаунты в соцсетях

Вчера, 12:21Звездно

Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии

Вчера, 10:05Звездно

Падчерица Потапа рассказала, почему ушла из семейного бизнеса

Вчера, 05:06Психо

Гороскоп на сегодня 7 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не будь злюкой!

Вчера, 05:05Events

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 апреляEvents

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляВкусно

Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов

6 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

6 апреляФаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляФаново

СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

6 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

5 апреляФаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

5 апреляЗвездно

Брат Галкина впервые рассказал, какая на самом деле Пугачева вне камер

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Куда пропала и как сейчас выглядит телеведущая Слава Фролова
Как быстро снизить высокое давление в домашних условиях
Как быстро снизить высокое давление в домашних условиях
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Видео. Анастасия Покрещук сделала липосакцию в Стамбуле
Пугачева показала свою настоящую внешность
Пугачева показала свою настоящую внешность
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять