Оля Полякова разделась на камеру ради TikTok: горячее видео

Певица совсем немного опоздала с трендом

Оля Полякова, которая недавно потроллила Тину Кароль и спела на концерте в ее манере, активно пользуется социальными сетями. Она даже завела аккаунт в TikTok, где некоторое время назад были популярны видео, на которых девушки и парни раздевались под Put Your Head On My Shoulder.

Певица, хоть и с опозданием, но записала собственный ролик, где похвасталась фигурой в белье. Вот, что у нее получилось:

А так этот тренд снимают другие тиктокеры:

Читайте также: После скандала Полякова предложила Кароль снимать собственное шоу

Есть и более неожиданные версии:

К слову, Оля Полякова в Instastories опубликовала еще одно короткое видео, где ближе показала фигуру. Артистка сняла себя в черном купальнике, судя по всему, где-то на пляже.

Оля Полякова

Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

Напомним, что ранее Оля Полякова проспорила Андрею Данилко и разделась в прямом эфире гипершоу "Маска" на телеканале "Украина".

