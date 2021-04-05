Новое увлечение сына Пугачевой и Галкина удивило поклонников

Галкин рассказал о новом хобби сына

Алла Пугачева и Максим Галкин часто делятся видео со своими детьми Гарри и Лизой. Двойняшки не боятся камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты. На этот раз Максим Галкин в Instagram рассказал о новом увлечении сына.

Сын Пугачевой увлекся фотографией. Юморист отметил, что у мальчика неплохо получается.

"У Гарри новое увлечение – он теперь фотограф – к слову, фотки получаются хорошие!" – написал звездный отец.

Галкин опубликовал видео, на котором его сын устроил фотосессию для своих подруг и сестры.

"Часто спрашивают, есть ли у наших детей общение с другими детьми. Вот, например, со Стешей дети дружат с двух лет. Познакомились и играли на детской площадке у нас в деревне", – рассказал Галкин.

Подписчики похвалили юного фотографа и отметили, что он уже работает как профессионал.

"Ого! Как здорово, когда родители поддерживают все начинания детей", "Какой молодец! И двигается так профессионально", "Как ваш сын профессионально обходится с оборудованием! Браво! И главное, как вовлечен в процесс", "Гаррик прирожденный фотограф! Удачи тебе, милый, во всех начинаниях", "Красивые и трудолюбивые у вас детки", – написали фолловеры.

Ранее мы рассказывали, что Кристина Орбакайте опубликовала редкое фото Аллы Пугачевой с детьми и внуками.

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