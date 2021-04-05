Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новое увлечение сына Пугачевой и Галкина удивило поклонников

Сегодня, 10:50

Галкин рассказал о новом хобби сына

Алла Пугачева и Максим Галкин часто делятся видео со своими детьми Гарри и Лизой. Двойняшки не боятся камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты. На этот раз Максим Галкин в Instagram рассказал о новом увлечении сына.

Сын Пугачевой увлекся фотографией. Юморист отметил, что у мальчика неплохо получается.

"У Гарри новое увлечение – он теперь фотограф – к слову, фотки получаются хорошие!" – написал звездный отец.

(@maxgalkinru)

Галкин опубликовал видео, на котором его сын устроил фотосессию для своих подруг и сестры.

"Часто спрашивают, есть ли у наших детей общение с другими детьми. Вот, например, со Стешей дети дружат с двух лет. Познакомились и играли на детской площадке у нас в деревне", – рассказал Галкин.

Подписчики похвалили юного фотографа и отметили, что он уже работает как профессионал.

"Ого! Как здорово, когда родители поддерживают все начинания детей", "Какой молодец! И двигается так профессионально", "Как ваш сын профессионально обходится с оборудованием! Браво! И главное, как вовлечен в процесс", "Гаррик прирожденный фотограф! Удачи тебе, милый, во всех начинаниях", "Красивые и трудолюбивые у вас детки", – написали фолловеры.

Ранее мы рассказывали, что Кристина Орбакайте опубликовала редкое фото Аллы Пугачевой с детьми и внуками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Сети сына Королевой сравнили со старшей дочерью Пугачевой: что у них общего С Пугачевой, Киркоровым и Собчак: Настя Ивлеева роскошно отпраздновала 30-летие Галкин похвастался подарком Пугачевой для сына: "Такой счастливый"
Алла Пугачева Максим Галкин гарри и лиза дети звезд
Реклама

Новости партнеров

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
КОВИД не истребит человечество: Богомолец объяснила, почему
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда
"Убийца": кому от свеклы нужно отказаться раз и навсегда

Популярные статьи

Сегодня, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Сегодня, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 06:10Фаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

Вчера, 05:21Психо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

3 апреляNo Stress

4500 гривен за 3 часа! Мы протестировали VIP-зал аэропорта Борисполь и вот наши мысли

3 апреляЗвездно

Звезда Бриджертонов покинул сериал на пике популярности

3 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 3 апреля для всех знаков зодиака: Раков ждет сюрприз

2 апреляЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в пятом выпуске

2 апреляАктуально

Михаил Поплавский презентовал клип на легендарный хит "Сало"

2 апреляВкусно

Что едят на завтрак итальянцы – рецепт омлета фриттаты

2 апреляTravel

Кипр, Хорватия, Таиланд и Турция назвали условия отдыха для украинских туристов

Новости партнеров

Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Тодоренко показала новую прическу и ответила по поводу развода
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
СМИ показали, где живет Олег Винник
СМИ показали, где живет Олег Винник
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять