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Дочь Пугачевой и Галкина покорила Сеть неожиданной пародией на блогеров: видео

Сегодня, 14:38

Алла Пугачева опубликовала новое видео дочери

Сейчас Алла Пугачева все свое время посвящает своим детям – Гарри и Лизе. В Сети часто появляются видео, на которых двойняшки демонстрируют свои таланты. На этот раз Алла Борисовна решила показать, какая артистичная у нее дочь.

Примадонна опубликовала видео у себя в соцсетях, на котором Лиза с иронией пародирует "девочку из Instagram" по просьбе своей звездной мамы.

ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

"Хорошие мои, сегодня, наверное, вам что-нибудь расскажу. Нет, наверное, завтра. Чао-какао. Больше лайков, больше смайликов, и конечно же, подпишитесь на меня", – сказала артистично девочка.

Алле Пугачевой понравилась пародия дочери, но, чтобы Лиза становилась блогером Примадонна не хочет.

"Лишь бы сама такой не стала. Не приведи Господи", — написала певица.

Подписчики оценили артистизм младшей дочери Пугачевой и Галкина.

"Красота от мамы, а пародии от папы", "Какая потрясающая актерская работа", "Идеально передала весь смысл", "Юмористка как папа", "Артистичная девочка! С юмором и воспитанием! Правильное детство", – написали подписчики певицы.

Ранее дочь Аллы Пугачевой спела песню "Миллион алых роз".

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