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Пугачева сделала редкое семейное фото с детьми и внуками

Сегодня, 20:07

Примадонна с семьей посетила день рождения внучки

Алла Пугачева не частый гость на вечеринках. Но если Примадонна выходит в свет, об этом говорят еще несколько дней, как это было с вечеринкой Насти Ивлеевой. На этот раз Алла Борисовна вместе с Максимом Галкиным и детьми посетила день рождения своей внучки Клавдии Земцовой. Конечно же, такую встречу не могли не запечатлеть. У себя в Instagram Кристина Орбакайте поделилась трогательными семейными фото, на которых собралось три поколения звездного семейства.

Орбакайте опубликовала семейное фото, сделанное во время праздника. Примадонна позировала с мужем, своими детьми, а также внуками. На празднике присутствовал и старший внук Пугачевой Никита Пресняков со своей супругой Аленой Красновой.

Алла Пугачева с детьми и внуками
Алла Пугачева с детьми и внуками
Фото: instagram.com/orbakaite_k

Алла Пугачева с детьми и внучкой
Алла Пугачева с детьми и внучкой
Фото: instagram.com/orbakaite_k

"Спасибо всем гостям – маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу", – подписала фото Кристина Орбакайте.

Также у себя в Instagram Максим Галкин показал, как Пугачева веселится на дне рождения своей внучки.

(@maxgalkinru)

Ранее Соседов рассказал, почему Пугачева популярнее Ротару.

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Алла Пугачева Максим Галкин Кристина Орбакайте звездные дети
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