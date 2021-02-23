Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Галкин похвастался подарком Пугачевой для сына: "Такой счастливый"

Сегодня, 13:45

Фото пародист опубликовал в Instagram

Алла Пугачева и Максим Галкин часто публикуют фото и видео своих двойняшек в соцсетях. Поклонники пары всегда с нетерпением ждут новых снимков Гарри и Лизы. Новый талант детей Пугачевой и Галкина уже все оценили, теперь пародист решил в Instagram опубликовать совместное фото с сыном и показать, какой подарок мальчику преподнесли мама и сестра.

Примадонна с дочерью подарили сыну рубашку, как у звездного отца. Максим и Гарри сфотографировались на лестнице в почти одинаковой одежде – кроссовки, темные штаны, рубашки в черно-желтую клеточку и желтые куртки.

"Гарику мама с Лизой подарили рубашку как у папы. Он такой счастливый", – подписал совместный снимок Максим.

Максим Галкин с сыном Гарри
Максим Галкин с сыном Гарри
Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях поклонники оценили такой подарок.

"Какая классная идея!", "Вы пример настоящего мужчины для своего сына", "Как же вы похожи", "Какие красивые", "Как здорово когда сын хочет быть похожим на папу", – написали фолловеры.

Ранее поклонники не узнали Аллу Пугачеву на видео с сыном.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Жена выгнала из дома": Максим Галкин запел об Алле Пугачевой (видео) "Алла, это ты?": поклонники перепутали MARUV с Пугачевой Младшая дочь Пугачевой спела легендарный хит мамы "Миллион алых роз" - видео
Алла Пугачева Максим Галкин
Реклама

Новости партнеров

Заливной пирог с капустой на сковороде. Готовится быстро!
Заливной пирог с капустой на сковороде. Готовится быстро!
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Простая шарлотка с яблоками. Проще простого
Группа “Алиби“ вышла на сцену после 5-летнего перерыва
Группа “Алиби“ вышла на сцену после 5-летнего перерыва

Популярные статьи

Сегодня, 11:37Вкусно

Готовим правильный рис для домашних суши и роллов

Вчера, 19:16Звездно

Оля Полякова подшутила над Алиной Гросу и получила от нее ответ – видео

Вчера, 17:46Вкусно

Пироги и пирожки с капустой: 3 рецепта начинки

Вчера, 15:12Вкусно

Ваш бисквит не получился? Вот 5 ошибок при выпекании

Вчера, 14:52Психо

Рейтинг жен по знаку зодиака: кто лучшая супруга?

Вчера, 13:05Звездно

Очень грустный принц Чарльз проведал больного 99-летнего отца в больнице: фото

Вчера, 11:18Вкусно

Как приготовить вкусный хумус: 5 рецептов восточной закуски

Вчера, 05:19Психо

Гороскоп на сегодня 22 февраля: Близнецам нужно выдохнуть, а Раков ждет спокойный понедельник

Вчера, 01:03Звездно

"Голос країни": в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу

21 февраляПсихо

Гороскоп на неделю 21-27 февраля: все знаки зодиака

21 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Водолею нужно расслабиться, а у Рыб удачный день

21 февраляEvents

21 февраля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

20 февраляЗвездно

Винник танцевал с Каменских, а Данилко плакал: как прошел пятый эфир шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Секрет раскрыт: кто скрывался в костюме Козы на шоу "Маска"

20 февраляЗвездно

Участница "Маски" заставила плакать Андрея Данилко

20 февраляЗвездно

"Боль каждую минуту": дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала тревожный пост в Instagram

Новости партнеров

Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Рецепт десерта Графские развалины от Лизы Глинской
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Алена Мозговая замилувала снимком их с Аксельродом дочери
Алена Мозговая замилувала снимком их с Аксельродом дочери
Самые обидчивые знаки Зодиака: на что они обижаются
Самые обидчивые знаки Зодиака: на что они обижаются
Дочь Заворотнюк опубликовала фото с мамой
Дочь Заворотнюк опубликовала фото с мамой
Что ждет Рыб в 2021 году: гороскоп на год
Что ждет Рыб в 2021 году: гороскоп на год
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой
Горячая Доминикана! Кокетливая жена Дзидзьо похвасталась фигурой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять