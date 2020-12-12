Сын Аллы Пугачевой исполнил свою любимую песню на украинском языке – видео

Видео опубликовал Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин не из тех родителей, которые скрывают детей и редко публикуют их фото. Гарри и Лиза часто появляются на страничках в соцсетях своих знаменитых родителей. В этот раз Максим Галкин решил показать музыкальный талант своих детей.

Пародист опубликовал видео в Instagram, на котором Лиза и Гарри играют на пианино в четыре руки. Они старательно нажимают на клавиши и смотрят на папу. Он похвалил своих детей. Затем Лиза ушла, а остался один Гарри. Он сказал, что сейчас сыграет свою любимую украинскую песню. Оказывается, сыну Аллы Пугачевой и Максима Галкина очень нравится песня "Ой, на горі тай женці жнуть".

Подписчики сразу же отреагировали и поблагодарили за песню на украинском языке. "Обнимашки вам с Украины", Отдельное спасибо Гарри за украинскую песню", "Лучше всех", – написали в Сети.

Ранее мы рассказывали, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже 19 лет.

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