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Нове захоплення сина Пугачової і Галкіна здивувало шанувальників

Сьогодні, 10:50

Галкін розповів про нове хобі сина

Алла Пугачова і Максим Галкін часто діляться відео зі своїми дітьми Гаррі і Лізою. Двійнята не боятися камери і завжди із задоволенням демонструють свої таланти. Цього разу Максим Галкін в Instagram розповів про нове захоплення сина.

Син Пугачової захопився фотографією. Гуморист зазначив, що у хлопчика непогано виходить.

"У Гаррі нове захоплення – він тепер фотограф – до слова, фотки виходить хороші!" – написав зірковий батько.

(@Maxgalkinru)

Галкін опублікував відео, на якому його син влаштував фотосесію для своїх подруг і сестри.

"Часто запитують, чи є у наших дітей спілкування з іншими дітьми. Ось, наприклад, зі Стешою діти дружать з двох років. Познайомилися і грали на дитячому майданчику у нас в селі", – розповів Галкін.

Підписники похвалили юного фотографа і зазначили, що він вже працює як професіонал.

"Ого! Як чудово, коли батьки підтримують всі починання дітей","Який молодець! І рухається так професійно", "Як ваш син професійно поводиться з обладнанням! Браво! І головне як залучений в процес", "Гаррік природжений фотограф! Щасти тобі, любий, у всіх починаннях", "Красиві і працьовиті у вас дітки", – написали фоловери.

Раніше ми розповідали, що Крістіна Орбакайте опублікувала рідкісне фото Алли Пугачової з дітьми і внуками.

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