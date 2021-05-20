НОТУ не видит признаков плагиата в номере Go_A для Евровидения – официальный комментарий

Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что не видит в номере представителей Украины нарушений авторских прав

НОТУ прокомментировала скандал вокруг номера Go_A Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Недавно конкурсный номер украинской группы Go_A на "Евровидении-2021" стал предметом споров – постановщиков номера обвинили в краже идеи. На это отреагировала НОТУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины), заявив, что не видит признаков нарушения авторского права.

Официальный комментарий появился на сайте Суспільного.

"Общественный вещатель не видит в представленной в полуфинале "Евровидения-2021" постановке выступления группы Go_A заимствований из представленных на Художественный конкурс материалов, в частности, признаков нарушения авторского права участников Художественного конкурса", – говорится в сообщении.

Украинский режиссер заявила о воровстве ее идеи номера Go_A Фото: facebook.com/GoAbandoriginal, facebook.com/anastasia.mihaylova.353

Ранее режиссер Анастасия Михайлова заявила, что идею, которую она разрабатывала для клипа, Go_A использовали в их номере на "Евровидении". При этом Анастасию не указали в авторстве постановки.

На эти обвинения отреагировал один из режиссеров-постановщиков – Константин Томильченко.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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