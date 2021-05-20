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НСТУ не бачить ознак плагіату в номері Go_A для Євробачення – офіційний коментар

Сьогодні, 14:55

Національна громадська телерадіокомпанія України заявила, що не бачить в номері представників України порушень авторських прав

НCТУ прокоментувала скандал навколо номера Go_A
НCТУ прокоментувала скандал навколо номера Go_A
Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Нещодавно конкурсний номер українського гурту Go_A на "Євробаченні-2021" став предметом суперечок – постановників номера звинуватили в крадіжці ідеї. На це відреагувала НСТУ (Національна громадська телерадіокомпанія України), заявивши, що не бачить ознак порушення авторського права.

Офіційний коментар з'явився на сайті Суспільного.

"Суспільний мовник не вбачає у презентованій у півфіналі Євробачення-2021 постановці виступу гурту Go_A запозичень з поданих на Мистецький конкурс матеріалів, зокрема, ознак порушення авторського права учасників Мистецького конкурсу.", – йдеться в повідомленні.

Українська режисерка заявила про крадіжку її ідеї номера Go_A
Українська режисерка заявила про крадіжку її ідеї номера Go_A
Фото: facebook.com/GoAbandoriginal, facebook.com/anastasia.mihaylova.353

Раніше режисерка Анастасія Михайлова заявила, що ідею, яку вона розробляла для кліпу, Go_A використовували в їх номері на "Євробаченні". При цьому Анастасію не вказали в авторстві постановки.

На ці звинувачення відреагував один з режисерів-постановників – Костянтин Томільченко.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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