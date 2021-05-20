НСТУ не бачить ознак плагіату в номері Go_A для Євробачення – офіційний коментар
Національна громадська телерадіокомпанія України заявила, що не бачить в номері представників України порушень авторських прав
Нещодавно конкурсний номер українського гурту Go_A на "Євробаченні-2021" став предметом суперечок – постановників номера звинуватили в крадіжці ідеї. На це відреагувала НСТУ (Національна громадська телерадіокомпанія України), заявивши, що не бачить ознак порушення авторського права.
Офіційний коментар з'явився на сайті Суспільного.
"Суспільний мовник не вбачає у презентованій у півфіналі Євробачення-2021 постановці виступу гурту Go_A запозичень з поданих на Мистецький конкурс матеріалів, зокрема, ознак порушення авторського права учасників Мистецького конкурсу.", – йдеться в повідомленні.
Раніше режисерка Анастасія Михайлова заявила, що ідею, яку вона розробляла для кліпу, Go_A використовували в їх номері на "Євробаченні". При цьому Анастасію не вказали в авторстві постановки.
На ці звинувачення відреагував один з режисерів-постановників – Костянтин Томільченко.
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