Наталью Могилевскую заметили на свидании с миллионером (фото)

Певице давно приписывают роман с Олегом Рыжовым

Наталья Могилевская хотя и утверждает, что с бизнесменом Олегом Рыжовым они только друзья, в очередной раз подогрела слухи о романе. Минувший вечер парочка провела вместе, а видео, с доказательством этого, певица опубликовала в Instastories.

Так, Могилевская рассказала подписчикам, что посетила литературный вечер вместе с Рыжовым. После мужчина провел артистку к авто, поцеловав ее руку.

Фото: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya

Оба нежно смотрели друг на друга и обменивались любезностями.

Фото: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya

Могилевская шутливо пожаловалась, что Рыжов не позволил ей прочесть Юрия Рыбчинского.

"Ваня Ехимов пригласил нас на свои чтения... Я хотела прочесть там Рыбчинского, но Олег меня не пустил. А сам выходил на сцену и читал Рождественского. Он просто не хотел, чтобы я его затмила", – сказала певица.

Фото: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская длительное время скрывала своего возлюбленного, хотя неоднократно писала в социальных сетях, что влюблена и счастлива.

Вскоре она появилась на публике с известным трендсеттером, владельцем модных бутиков в столице Олегом Рыжовым. Все тут же решили, что у пары роман, но Могилевская заявила, что Рыжов "просто друг".

Ранее мы писали, что alyona alyona впервые рассказала о бойфренде и показала совместные фото.

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