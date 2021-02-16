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Наталю Могилевську помітили на побаченні з мільйонером (фото)

Сьогодні, 17:59

Співачці давно приписують роман із Олегом Рижовим

Наталя Могилевська хоча і стверджує, що з бізнесменом Олегом Рижовим вони тільки друзі, черговий раз підігріла чутки про роман. Минулий вечір парочка провела разом, а відео з доказом цього співачка опублікувала в Instastories.

Так, Могилевська розповіла підписникам, що відвідала літературний вечір разом із Рижовим. Пізніше чоловік провів артистку до авто, поцілувавши її руку.

Фото: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya

Обидва ніжно дивилися одне на одного і обмінювалися люб'язностями.

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Фото: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya

Могилевська жартівливо поскаржилася, що Рижов не дозволив їй прочитати Юрія Рибчинського.

"Ваня Єхимов запросив нас на свої читання... Я хотіла прочитати там Рибчинського, але Олег мене не пустив. А сам виходив на сцену і читав Рождественського. Він просто не хотів, щоб я його затьмарила", – сказала співачка.

Фото: instagram.com/stories/nataliya_mogilevskaya

Наталя Могилевська тривалий час приховувала свого коханого, хоча неодноразово писала в соціальних мережах, що закохана і щаслива.

Незабаром вона з'явилася на публіці з відомим трендсеттером, власником модних бутиків в столиці Олегом Рижовим. Всі у ту ж мить вирішили, що у пари роман, але Могилевська заявила, що Рижов "просто друг".

Дивіться, як Наталя Могилевська відсвяткувала свій день народження:

Раніше ми писали, що alyona alyona вперше розповіла про бойфренда і показала спільні фото з ним.

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