"Ну могла бы и меня обработать": Полякова прыстидила Могилевскую за фотошоп

Оля Полякова прокомментировала совместное фото с Натальей Могилевской

Зажигательные танцы звездного детектива шоу "Маска" на телеканале "Украина" Оли Поляковой и певицы Натальи Могилевской на дне рождения Катерины Кухар уже видели все. Теперь Наталья решила поделиться фото с праздника у себя в Instagram. Оля Полякова уже отреагировала на фото, которое выставила ее коллега.

Посмотрев совместный снимок с Могилевской, звездный детектив шоу "Маска" намекнула, что Наталья немного увлеклась графическим редактором.

Оля Полякова и Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Ну могла бы и меня обработать , как себя…подружка", – написала Оля под фото.

Напомним, недавно в Сети заметили, что Ким Кардашьян прифотошопила свою сестру на семейное фото.

Ранее Оля Полякова опубликовала совместное фото со старшей дочкой. Также мы рассказывали, кто очарует Олю Полякову в новом выпуске "Маски".

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