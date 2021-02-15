Звезда "Великолепного века" впервые показала отца новорожденной дочки

Актриса показала совместные фото с женихом

Поклонники сериала "Великолепный век" до сих пор активно наблюдают за жизнью звезды этого проекта Мерьем Узерли. Пару недель назад актриса умилила первой фотосессией с новорожденной дочкой, однако личность отца девочки оставалось неизвестной. Мерьем говорила лишь, что он американский предприниматель. Но подписчики Мерьем и турецкие журналисты все же сумели выяснить, как выглядит избранник актрисы.

Мужчину заметили на кадрах с дня рождения старшей 7-летней дочери актрисы, Лары. Мерьем и ее избранник были одеты в костюмы аниматоров, но фанаты сумели распознать мужчину по характерным чертам – густой бороде и прическе.

Мерьем Узерли с дочерью и своим возлюбленным Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Во втором аккаунте в Instagram, где Мерьем Узерли публикует свои фотоработы, СМИ разыскали фото мужчины, похожего по описанию.

К слову, снимок был опубликован еще в марте 2019 года. На нем Мерьем нежно приобнимает возлюбленного во время бритья.

Возлюбленный Мерьем Узерли Фото: instagram.com/muportrait

На другом репортажном фото Мерьем сняла своего избранника во время фотопрогулки.

Избранник Мерьем Узерли Фото: instagram.com/muportrait

В итоге сама Мерьем в Instagramstories подтвердила догадки поклонников. Актриса показала неопубликованные кадры фотосессии с дочками и на этот раз на фото уже появился ее избранник.

Мерьем Узерли со своим женихом и дочками Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem

Известно, что ради Мерьем бизнесмен переехал в Берлин и уже даже сделал ей предложение. Однако свадьбу возлюбленные пока откладывают. Причиной тому – пандемия.

Напомним, что в январе этого года Мерьем Узерли во второй раз стала мамой. Свою первую дочь, Лару, Мерьем Узерли родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша и тоже вне брака.

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