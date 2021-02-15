alyona alyona впервые рассказала о загадочном бойфренде и показала совместные фото
Артистка призналась, что их объединил снегопад и кофепитие
Рэперша alyona alyona, которая недавно снялась в неожиданном образе для Vogue, удивила фанов приятной новостью. В своем новом посте в Instagram артистка призналась, что влюбилась и подтвердила это серией фото с таинственным мужчиной.
В День всех влюбленных alyona alyona поделилась с подписчиками, что когда-то считала правильным выходить замуж до 22-23 лет.
"Чем старше ты, тем больше твой выбор партнера по жизни похож на собеседование, где есть свое анкетирование и, так скажем, кандидат набирает плюсы", – написала рэперша.
Но теперь же alyona alyona поменяла свое мнение, потому что снова ощутила "бабочки в животе", как и когда-то в 16 лет. Певица поняла, что влюбиться можно и после 23-х.
"Я познакомилась с ним: не старшим, не большим, ни более статусным. И утонула. Я не могу объяснить, что произошло и почему. И мне все равно, что скажут все. И будут ли говорить вообще. Я просто счастлива, я нужна, я могу отдавать накопленную любовь просто так. Никаких анкет или собеседований. Снег нас просто объединил в одном месте в одно время и закопал под своей любовью. А мы и рады. Ведь все интересное впереди", – написала артистка.
Рэперша отметила, что их объединило кофепитие. Значит ли это, что артистка познакомилась со своим возлюбленным в кафе?
Именем или лицом избранника alyona alyona пока не поделилась.
Напомним, что ранее alyona alyona потроллила Сегодня.Lifestyle за подборку холостяков для нее. Теперь мы понимаем почему, ведь сердце артистки уже занято.
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