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Меган Фокс подарила новому бойфренду амулет с каплей своей крови

Сегодня, 13:06

Необычный презент актриса сделала по случаю праздника

Звезда "Трансформеров" Меган Фокс, бывший муж которой рассказал о своем новом романе, сделала диковинный подарок своему бойфренду на День влюбленных. Звезда вручила рэперу Колсону Бэйкеру, известному как Machine Gun Kelly, подвеской. Но странность заключается в том, что на этом амулете капля крови самой Меган Фокс.

"Я ношу твою кровь у себя на шее", – написал рэпер в Instagram и опубликовал фото с подарком.

Колсон Бэйкер и Меган Фокс
Колсон Бэйкер и Меган Фокс
Фото: instagram.com/machinegunkelly

Видимо, так влюбленные закрепили свои чувства. Колсону Бэйкеру понравился подарок.

Амулет Колсона Бэйкера с каплей крови Меган Фокс
Амулет Колсона Бэйкера с каплей крови Меган Фокс
Фото: instagram.com/machinegunkelly

Кстати, Меган Фокс и ее бойфренд не единственные звезды, которые практикуют такие подарки. В конце 90-х Анджелина Джоли со своим бывшим мужем Билли Бобом Торнтоном тоже сделали друг другу презенты – медальоны с каплями крови. Тогда тоже оказалось, что эта идея принадлежала самой актрисе. Кажется, звездам нравятся такие ритуалы.

Ранее мы сообщали, как Меган Фокс помогает бойфренду справиться с наркозависимостью.

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