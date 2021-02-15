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18-летний сын Королевой и Тарзана спровоцировал слухи о своей свадьбе (видео)

Сегодня, 17:30

Девушка Архипа показала подарок ко Дню святого Валентина

Сын российской певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана, Архип, который ранее перепел хит мамы "Дельфин и русалка", кажется, вступил во взрослую жизнь. 18-летний Архип признался в любви своей возлюбленной танцовщице Мелиссе и сделал ей предложение. Девушка сказала "да".

Видео с романтического свидания появилось на странице Мелиссы в Instagramstories. Она показала украшенную квартиру в многоэтажке с красивым видом на город и засняла момент, как Архип надевает кольцо на ее палец.

Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип со своей девушкой
Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип со своей девушкой
Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Оказалось, что Архип немного прогадал с размером, но кольцо в итоге налезло. На видео за кадром можно услышать радостные возгласы Мелиссы.

Сын Королевой и Тарзана сделал предложение своей девушке
Видео: instagram.com/melissa_foxs_

Наташа Королева и Тарзан пока никак не отреагировали на новость. 18-летний Архип и Мелисса часто делятся совместными фото в своих лентах в соцсети. Они без стеснения демонстрируют свои чувства друг к другу и даже вместе занимаютя танцами на пилоне.

Ранее маму Наташи Королевой сравнили с Фионой из "Шрека".

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