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Наталья Могилевская назвала ТОП-5 мест, где можно погулять в Киеве

Сегодня, 08:18

Украинская столица – это самый красивый город в мире, утверждает артистка

Известная украинская поп-певица и композитор Наталия Могилевская, которая ранее приняла участие в шоу "Маска", поделилась в Instagram списком ТОП-5 самых любимых мест для прогулки в Киеве.

По словам звезды, украинская столица – "самый красивый город в мире". Чтобы все могли в этом убедиться, Наталья Могилевская советует обязательно пройтись по Мариинскому парку, Андреевскому спуску, а также посетить Ботанический сад Фомина, Гидропарк и Лавру.

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

ТОП-5 красивых мест для прогулки в Киеве:

  • Ботанический сад Фомина. "Сад передает атмосферу единого организма, в котором мы все живем", – пишет Могилевская.
Фото: instagram.com/ann_sharoiko
  • Мариинскиий парк – "это историческое, тихое место, которое восхищает своей красотой".
Фото: instagram.com/kyiv_city.ua
  • Андреевский спуск – там "будто попадаешь в атмосферу колесниц, принцев и аристократичных зрелищ".
Фото: instagram.com/chevordov
  • Лавра. "Место, которое исцеляет, место, где можно побыть наедине с собой".
Фото: instagram.com/pod_val
  • Гидропарк. "Уединение с природой на берегу величественного Днепра всегда дает возможность почувствовать неограниченную силу и энергию внутри нас", – резюмирует артистка.
Фото: instagram.com/o.bondaro

Напомним, ранее Наталью Могилевскую заметили на свидании с миллионером.

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Источник: Сегодня
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