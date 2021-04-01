Наталія Могилевська назвала ТОП-5 місць, де можна погуляти у Києві (фото)
Українська столиця – це найкрасивіше місто в світі, стверджує артистка
Відома українська поп-співачка і композитор Наталія Могилевська, яка раніше брала участь у шоу "Маска", поділилася в Instagram списком ТОП-5 найулюбленіших місць для прогулянки у Києві.
За словами зірки, українська столиця – "найкрасивіше місто в світі". Щоб всі могли у цьому переконатися, Наталія Могилевська радить обов'язково пройтися по Маріїнському парку, Андріївському узвозу, а також відвідати Ботанічний сад Фоміна, Гідропарк та Лавру.
ТОП-5 красивих місць для прогулянки у Києві
- Ботанічний сад Фоміна . "Сад передає атмосферу єдиного організму, в якому ми всі живемо", – пише Могилевська.
- Маріїнський парк – "це історичне, тихе місце, яке захоплює своєю красою".
- Андріївський узвіз – там "ніби потрапляєш в атмосферу колісниць, принців і аристократичних видовищ".
- Лавра. "Місце, що зцілює, місце, де можна побути наодинці з собою".
- Гідропарк . "Усамітнення з природою на березі величного Дніпра дає можливість відчути необмежену силу і енергію всередині нас", – резюмує артистка.
Нагадаємо, раніше Наталію Могилевську помітили на побаченні з мільйонером.
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