Известный украинский режиссер рассказал, как довел до слез Могилевскую и отказал Лободе

Режиссер также рассказал, как работал с Каменских и Поляковой

За 5 лет своей карьеры Герман Ненов успел снять клипы или поставить концертные номера для таких артистов как Оля Полякова, NК, которая сегодня выпустила новую песню, Наталья Могилевская, Ирина Билык и другие.

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Именно Герман был режиссером-постановщиком грандиозного шоу на канале "Украина" – "Дивовижні люди!" и новогоднего концерта "Привіт 20-ті". Одной из первых звезд, с которыми начал сотрудничать Ненов, стала Оля Полякова.

Герман Ненов

Фото: instagram.com/german.nenov

"Оля любит, чтобы было все четко. Когда она понимает, что есть какая-то неорганизованность, ей приходится включать руководителя. Вот тогда всем нужно скрыться. Это было шоу, к которому она шла 15 лет своей карьеры. И я с первого номера просто покусал в кровь губы. Я так сильно переживал за то, чтобы все работало по частям, по моментам", – поделился Ненов.

Однако шоу прошло с небывалым успехом. А после концерта Полякова поблагодарила Германа и даже представила его известному режиссеру Алану Бадоеву. В 2019-м Ненов поставил шоу певицы "Королева ночи".

Ненов сумел поработать и с Настей Каменских: он ставил ей номер для недавней "Музыкальной платформы". Случается, что идеи номеров режиссер обсуждает с певицей даже у нее дома. За столом, который накрыла сама NК.

"Лазанья, индейка были очень вкусные, какие рулеты мясные потрясающие. Настя тут же может обсуждать, в каком она платье, и параллельно что-то готовить вкусное!, – поделился Ненов, – с Настей – это нежная любовь. С Олей – очень эксцентричная, такая итальянская семья, Наталья Могилевская – любовь иногда с элементами мелодрамы может быть. Я доводил Наталью Могилевскую до слез".

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Немало звезд украинского шоу-бизнеса утверждают, что Наталья Могилевская – лидер по натуре, и имеет достаточно жесткий характер. У Ненова тоже возник с певицей конфликт:

"Мое видение монтажа не совпадало с видением монтажа Наташи... Мы расходились по разным комнатам, мы действительно очень жестко эмоционально спорили. Она привыкла всем управлять и все контролировать, а я привык, когда мне верят. Я могу извиниться, если я понимаю, что я неправ. Наташа может извиниться. Я искренний во всем, что я делаю. Если я довожу до слез, то тоже искренне довожу до слез", – сказал режиссер в программе "Зірковий шлях".

В прошлом году Ненов снимал клип для Ирины Билык. Во время обсуждения клипа "Я умею любить" избежать споров с певицей не удалось. Но в конце Билык таки согласилась на эксперимент и результатом была довольна.

"Ира – это добрая фея шоу-бизнеса. У нас был с ней камень преткновения – это ее образ визуальный. Такое объемное зефирное платье. Ей казалось, что она в нем будет супер большой", – говорит Герман Ненов.

Могилевская Наталья и Ирина Билык Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Были и те, кому режиссер отказал в сотрудничестве.

"Это была Светлана Лобода. Был 2016, когда о таком предложении, о нем можно было только мечтать. Но там было 3 или 4 режиссера. А это не совсем мой стиль работы, я режиссер-единоличник. Я просто люблю ответственность нести за себя, за свои идеи, за свою команду. Я не могу нести ответственность за разных людей. Я по-честному отказался. Опять же с командой Лободы, с Нателлой мы остались в нормальных отношениях", – говорит режиссер.

Недавно Герман Ненов отпраздновал 5-летие своей режиссерской карьеры. И хотя планами на будущее он делиться не любит, впрочем признается – мечтает поставить шоу для Дженнифер Лопес:

"Да, это большая мечта, и я знаю, что она осуществится, я для этого учу английский, просто я понимаю, что я без хорошего совершенного владения английским не смогу нормально коммуницировать, даже до слез не доведешь", – шутит режиссер.

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

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