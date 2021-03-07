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Могилевская на шоу "Маска": "Я была милой девочкой, до того, как пришла в шоу-бизнес"

Сегодня, 14:31

Певица рассказала о костюме Махаона и выборе песни

В седьмом выпуске гипершоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили сразу двух звезд. Одной из них оказалась Наталья Могилевская. За кулисами шоу певица рассказала о выборе песни и том, каково ей было находиться в необычном костюме.

Напомним, что в столичном ЦУМе открылась выставка персонажей из гипершоу "Маска". До начала апреля поклонники могут собственными глазами увидеть костюмы Лягушонка, Дракона, Солнца и других героев проекта.

Наталья Могилевская на шоу "Маска"
Наталья Могилевская на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Украина"

"Крылья периодически парусили, в этой обуви было возможно только стоять, потому что там очень высокая платформа. Но мне было страшно любопытно пожить в таком костюме", – поделилась впечатлениями Могилевская.

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За кулисами шоу "Маска" Наталья также рассказала о выборе песни. Напомним, Махаон исполнил композицию Аллы Пугачевой – "Нас бьют, мы летаем".

"Я достаточно мягкой, милой и чудесной была девочкой, за долго до того, как пришла в шоу-бизнес, и стала достаточно жестким руководителем. Проведя три года в монастыре в Индии я пыталась вот эту красивую нежную девочку достать из того панциря, которым я обросла за счет того, что так много раз обижали, предавали... Поэтому этот образ для меня невероятно близкий... Эти хрупкие крылья и прямо очень жесткий корсет, который есть у каждого из нас", – рассказала Наталья Могилевская.

Смотрите самое загадочное на украинском телевидении шоу "Маска" каждую субботу, в 21:00, на телеканале "Украина".

Ранее мы также рассказывали, как прошел седьмой эфир шоу "Маска".

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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