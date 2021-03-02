"Она просто отвернулась": украинский дизайнер рассказал о ссоре с Могилевской

Жан Грицфельдт в программе "Зірковий шлях" обратился к певице

Дизайнер Жан Грицфельдт одевает Тину Кароль, Светлану Лободу, Мишу Романову, Анжелику Варум, Дана Балана и Алана Бадоева. Он дружит почти со всеми в украинском шоу-бизнесе. Хотя не обходится и без скандалов.

В эфире "Зіркового шляху" Жан рассказал о конфликте с Натальей Могилевской, который произошел некоторое время назад.

Дизайнер Жан Грицфельдт

Фото: пресс-служба

"Была история с Наташей Могилевской. Это меня немножко задело. Потому что я очень люблю ее творчество... Я помню, во время участия Могилевской на одном из телешоу, она написала, чтобы поработать по поводу платья. А у меня как раз тогда была Лобода, я в какой-то такой был запаре. Я говорю: "Наташа, извини. Не хочу сделать, знаешь, плохо. Нет времени", – вспоминает дизайнер.

Грицфельдт говорит, что, вероятно, артистка не так его поняла и обиделась. Через время, когда Жан встретил Могилевскую на одном мероприятии, диалог у них не задался.

Певица Наталья Могилевская

Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"На Viva! Бал, я подхожу, говорю: "Наташа, здравствуйте, это я, Жан. Давайте сфотографируемся". Я бы может и не подошел, но в тот вечер мама говорит: "Будет Наталья, сфоткайся для меня". И Могилевская разворачивается и просто начинает разговаривать с кем-то", – поделился он.

В программе "Зірковий шлях" Жан Грицфельдт обратился к Могилевской: "Я хочу сделать официальное заявление: "Наташа, я очень люблю ваше творчество. Давайте поработаем. Я думаю, что вместе мы могли бы сделать что-то очень крутое".

Звездные коллеги тепло отзываются о дизайнере и стараются не пропускать его показов.

"Мы с Жаном дружим, каждый показ у него – это шоу настоящее, и он что-то обязательно придумывает", – сказал ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов.

Восхищен дизайнером и музыкант Дмитрий Каднай.

"Талантливый арт-мастер, интересный. Даже если бы мы не дружили, то я бы приходил. Всегда поражает", – поделился музыкант.

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

Ранее мы писали, что Наталью Могилевскую заметили на свидании с миллионером.

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