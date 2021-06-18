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Кристина Остапчук в купальнике сразила горячей фигурой (фото)

Сегодня, 12:29

Супруга Владимира Остапчука рассказала, сколько купальников взяла с собой на отдых

Кристина Остапчук похвасталась фигурой в купальнике
Кристина Остапчук похвасталась фигурой в купальнике
Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Остапчук, которая недавно выпустила коллекцию сексуальных пляжных костюмов, рассказала, сколько купальников нужно брать с собой на отдых. Она вместе со своим звездным мужем отправилась на отдых в Черногорию, прихватив с собой чемодан-второй вещей.

В своем Instagram-аккаунте Кристина опубликовала очень красивое фото. На снимке она стоит в кристально чистой воде в ярко-зеленом купальнике. Идеально!

Кристина Остапчук в Черногории
Кристина Остапчук в Черногории
Фото: instagram.com/kristygor

"Без фильтров. Без лонгридов. Просто идеально", – добавила короткую подпись супруга Владимира Остапчука.

В комментариях ее засыпали восторженными комплиментами:

  • "Красота"
  • "Это вообще законно, быть такой красоткой?"
  • "Богиня"
  • "Не знаю, что мне нравится больше: Кристина на фоне гор или горы на фоне яркой Кристины"
  • "Красотка и вид идеальный"
  • "Красавица"
Скриншот: instagram.com/kristygor
Скриншот: instagram.com/kristygor

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В сторис Кристина также запостила снимок и написала, сколько купальников ей нужно для поездки на море: "Я с собой взяла на отдых семь купальников".

Кристина Остапчук показала фигуру в купальнике
Фото: instagram.com/stories/kristygor

Еще один, уже желтый, купальник Кристина показала также в сторис. На этот раз вместе с ней позировал и Владимир Остапчук.

Кристина и Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/stories/kristygor

Смотрите интервью с Кристиной и Владимиром Остапчуками:

Ранее Кристина Остапчук рассказала о том, как они с мужем делят деньги в семье.

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