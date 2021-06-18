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Христина Остапчук в купальнику вразила гарячою фігурою (фото)

Сьогодні, 12:29

Дружина Володимира Остапчука розповіла, скільки купальників взяла з собою на відпочинок

Христина Остапчук похвалилася фігурою в купальнику
Христина Остапчук похвалилася фігурою в купальнику
Фото: instagram.com/kristygor

Христина Остапчук, яка нещодавно випустила колекцію сексуальних пляжних костюмів, розповіла, скільки купальників потрібно брати з собою на відпочинок. Вона разом зі своїм зірковим чоловіком вирушила на відпочинок в Чорногорію, прихопивши з собою валізу або дві речей.

У своєму Instagram-акаунті Христина опублікувала дуже гарне фото. На знімку вона стоїть в кристально чистій воді в яскраво-зеленому купальнику. Ідеально!

Христина Остапчук в Чорногорії
Христина Остапчук в Чорногорії
Фото: instagram.com/kristygor

"Без фільтрів. Без лонгрідов. Просто ідеально", – додала короткий підпис дружина Володимира Остапчука.

У коментарях її засипали захопленими компліментами:

  • "Краса"
  • "Це взагалі законно, бути такою красунею?"
  • "Богиня"
  • "Не знаю, що мені подобається більше: Христина на тлі гір або гори на тлі яскравої Христини"
  • "Красуня і вид ідеальний"
  • "Красуня"
Скріншот: instagram.com/kristygor
Скріншот: instagram.com/kristygor

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У сторіс Христина також запостила знімок і написала, скільки купальників їй потрібно для поїздки на море: "Я з собою взяла на відпочинок сім купальників".

Христина Остапчук показала фігуру в купальнику
Фото: instagram.com/stories/kristygor

Ще один, вже жовтий, купальник Христина показала також у сторіс. На цей раз разом із нею позував і Володимир Остапчук.

Христина і Володимир Остапчук
Фото: instagram.com/stories/kristygor

Дивіться інтерв'ю з Христиною і Володимиром Остапчук:

Раніше Христина Остапчук розповіла про те, як вони з чоловіком ділять гроші в сім'ї.

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