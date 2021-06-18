Христина Остапчук в купальнику вразила гарячою фігурою (фото)
Дружина Володимира Остапчука розповіла, скільки купальників взяла з собою на відпочинок
Христина Остапчук, яка нещодавно випустила колекцію сексуальних пляжних костюмів, розповіла, скільки купальників потрібно брати з собою на відпочинок. Вона разом зі своїм зірковим чоловіком вирушила на відпочинок в Чорногорію, прихопивши з собою валізу або дві речей.
У своєму Instagram-акаунті Христина опублікувала дуже гарне фото. На знімку вона стоїть в кристально чистій воді в яскраво-зеленому купальнику. Ідеально!
"Без фільтрів. Без лонгрідов. Просто ідеально", – додала короткий підпис дружина Володимира Остапчука.
У коментарях її засипали захопленими компліментами:
- "Краса"
- "Це взагалі законно, бути такою красунею?"
- "Богиня"
- "Не знаю, що мені подобається більше: Христина на тлі гір або гори на тлі яскравої Христини"
- "Красуня і вид ідеальний"
- "Красуня"
У сторіс Христина також запостила знімок і написала, скільки купальників їй потрібно для поїздки на море: "Я з собою взяла на відпочинок сім купальників".
Ще один, вже жовтий, купальник Христина показала також у сторіс. На цей раз разом із нею позував і Володимир Остапчук.
Дивіться інтерв'ю з Христиною і Володимиром Остапчук:
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