Христина Остапчук в купальнику вразила гарячою фігурою (фото)

Дружина Володимира Остапчука розповіла, скільки купальників взяла з собою на відпочинок

Христина Остапчук похвалилася фігурою в купальнику Фото: instagram.com/kristygor

Христина Остапчук, яка нещодавно випустила колекцію сексуальних пляжних костюмів, розповіла, скільки купальників потрібно брати з собою на відпочинок. Вона разом зі своїм зірковим чоловіком вирушила на відпочинок в Чорногорію, прихопивши з собою валізу або дві речей.

У своєму Instagram-акаунті Христина опублікувала дуже гарне фото. На знімку вона стоїть в кристально чистій воді в яскраво-зеленому купальнику. Ідеально!

Христина Остапчук в Чорногорії Фото: instagram.com/kristygor

"Без фільтрів. Без лонгрідов. Просто ідеально", – додала короткий підпис дружина Володимира Остапчука.

У коментарях її засипали захопленими компліментами:

"Краса"

"Це взагалі законно, бути такою красунею?"

"Богиня"

"Не знаю, що мені подобається більше: Христина на тлі гір або гори на тлі яскравої Христини"

"Красуня і вид ідеальний"

"Красуня"

Скріншот: instagram.com/kristygor

Скріншот: instagram.com/kristygor

У сторіс Христина також запостила знімок і написала, скільки купальників їй потрібно для поїздки на море: "Я з собою взяла на відпочинок сім купальників".

Христина Остапчук показала фігуру в купальнику

Фото: instagram.com/stories/kristygor

Ще один, вже жовтий, купальник Христина показала також у сторіс. На цей раз разом із нею позував і Володимир Остапчук.

Христина і Володимир Остапчук

Фото: instagram.com/stories/kristygor

Дивіться інтерв'ю з Христиною і Володимиром Остапчук:

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